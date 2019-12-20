«Нельзя ни от кого зависеть»: Лолита высказалась о том, как пережить развод

Певицу Лолиту Милявскую на YouTube-шоу «#безфильтров» спросили, почему она считает, что женщина всегда должна работать и никогда не останавливаться в карьере, даже ради мужа и семьи. 56-летняя артистка ответила, что это не ее личная философия, а общемировой опыт.

Она отметила, что развод с мужчиной или его смерть опасны для женщины, которая посвящает себя только семье, ведь после этих событий ей придется искать для себя кусок хлеба. Работа же позволяет даме быть обеспеченной и легче переживать жизненные неурядицы.

«При разводах это тоже очень хорошая штука, — сказала Лолита, имея в виду заработок денег. — Ты быстрее выходишь из развода. Если у тебя достаточно мозга, неделю попереживала, даже месяц (психологи говорят, в норме до трех), но при этом ты работаешь. Потом работа тебя вывозит в новый день. Поэтому нельзя ни от кого зависеть в этой жизни. Человек должен зависеть сам от себя. Не важно, женщина или мужчина».

Певица призналась, что как только в очередной раз разводится, ей тут же поступает волна писем от женщин, которые спрашивают, как справиться с этой бедой. Поклонницы жалуются Милявской, что их выгоняют из семьи, да еще с детьми, жилья и заработка нет. Звезда отвечает дамам, что им следует развиваться самим и ни от кого не зависеть. При этом качество мужчины, находящегося рядом, не должно влиять на эту позицию.

Лолита призналась, что всегда придерживалась этого мнения, а уклад, в котором женщина должна стоять у плиты и создавать домашний уют, назвала уклоном в сторону Каменного века.

Обо всем этом артистка рассуждала спокойно и даже с улыбкой, но публика еще не забыла ее слезы и страдания, когда минувшим летом от певицы ушел ее пятый муж, теннисист Дмитрий Иванов.