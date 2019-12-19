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«Прабабушка на удаленке»: Анастасия Вертинская отмечает 75-летие

Артистка негласно считается одной из самых красивых актрис в истории отечественного кино.

«Прабабушка на удаленке»: Анастасия Вертинская отмечает 75-летие
актриса Анастасия Вертинская. Источник: Архив "ЭГ"

Одна из самых красивых актрис отечественного кинематографа Анастасия Вертинская отмечает юбилей. Дочери великого поэта Александра Вертинского 19 декабря исполняется 75 лет. В последние годы именинница практически не снимается в кино, предпочитая сконцентрироваться на наследии своего отца – не так давно Анастасия выпустила книгу его стихотворений, активно участвовала в создании кинематографической автобиографии. Отмечать же день рождения Вертинская планирует в кругу семьи.

Журналистам «Комсомольской правды» Анастасия Александровна поведала, что намерена пригласить на торжество самых близких – членов семьи и друзей. Будут присутствовать и правнуки – Федор, Николай и Лука. О них Вертинская говорит с особым трепетом. Актриса не раз признавалась, что не чает души в своих внуках, теперь же свою любовь красавица вынуждена делить еще и с правнуками. Дается ей это не так уж и просто.

«Я была бабушкой-камикадзе, готовой ради внуков на все. Страшно их баловала, как когда-то меня баловал отец. Но теперь силы не те. И прабабушка я… «на удаленке». Сейчас, как с внуками, уже не могу забраться под стол и рычать как Багира. Забраться под стол еще могу, а вот вылезти обратно сложнее….» — отмечает она.

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«Прабабушка на удаленке»: Анастасия Вертинская отмечает 75-летие
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