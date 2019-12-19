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«Человек годами ждет, дадут ему работу или нет»: Вертинская о зависимости актерской профессии

По словам великой актрисы, в молодости она отказывалась от ролей, но позже все поменялось.

«Человек годами ждет, дадут ему работу или нет»: Вертинская о зависимости актерской профессии
Вертинская высказалась об актерской профессии/http://globallookpress.com/

Актриса Анастасия Вертинская заявила, что актерская профессия очень зависимая. «Сейчас уже много таких профессий. Человек годами ждет: дадут ему работу или нет. Но если в другой профессии это не так страшно, то для актера чрезвычайно важно: ведь могут уйти молодые роли, и ты уже никогда их не сыграешь», — сказала актриса.

Как призналась звезда, всю жизнь она любила свободу и самостоятельность. Поэтому порой в профессии актера ей было дискомфортно. Просто в молодости она этого не замечала. Режиссеры постоянно предлагали ей сниматься в кино. Все кинопробы она проходила без проблем. Ее всегда утверждали. При этом от некоторых ролей она просто отказывалась.

Однако, как заметила актриса, с годами все изменилось. В той ситуации ее спас от забвения театр. Это, как она выразилась, рабочая площадка для профессии, души, сердца, постижения чьих-то характеров. Она считает, что когда актер постигает чужие характеры, то формирует свою душу.

В то же время актриса считает, что все равно профессия актера — великая, сообщает «МК».

Отметим, что Анастасия Вертинская была замужем за актером и режиссером Никитой Михалковым. От этого союза на свет появился их совместный сын Степан. Как позже рассказывала звезда, их брак распался. Михалков считал, что предназначение женщины сидеть на даче и рожать детей. Она же хотела реализовать себя в профессии.

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Тэги:

Анастасия ВертинскаяНикита МихалковСтепан Михалков
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«Человек годами ждет, дадут ему работу или нет»: Вертинская о зависимости актерской профессии
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