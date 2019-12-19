ЗВЕЗДЫ

«А раньше была натуральная?»: поклонники раскритиковали Розалию Райсон за желание сделать грудь

Участница «Дома-2» долго не решалась прибегнуть к хирургическому вмешательству.

«А раньше была натуральная?»: поклонники раскритиковали Розалию Райсон за желание сделать грудь
Розалия Райсон️. Фото: instagram.com/miss__rozaliia/

Поклонники Розалии Райсон неоднозначно восприняли желание участницы «Дома-2» увеличить грудь. О том, что новоиспеченная супруга Андрея Шабарина решилась-таки довести свои формы до абсолюта, сама Райсон рассказала в личном микроблоге в Instagram. Она отметила, что подобным образом хотела бы порадовать своего мужа.

«Уже в эту среду буду ложиться на операцию и делать грудь. Делать буду 3,5 размер, ни в коем случае не больше, потому что я сама по себе хрупкая и у меня маленькая грудная клетка», — отметила Райсон.

Участница «Дома-2» также рассказала, что ее раздражают подписчики, которые заявляют, что с искусственной грудью нельзя заводить детей. 22-летняя звезда телестройки заявила, что наследников они с Шабариным планируют завести позже – примерно через год. Райсон уверена – импланты не помешают ей вырастить малыша.

Поклонники Розалии, впрочем, к идее хирургического вмешательства отнеслись скептично. Некоторые удивились, потому что были уверены – у хрупкой Розы уже сейчас искусственная грудь. «А раньше грудь была натуральная что ли?», — пишут они, отмечая, что у стройной девушки не может быть настолько большой бюст. Другие идею Розы поддержали и отметили, что с новым размером она будет выглядеть еще эффектнее.

Teleprogramma.pro напоминает: любые манипуляции с собственным организмом уместно осуществлять исключительно под наблюдением специалистов!

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

врачиДом-2пластические операцииРозалия Райсон
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«А раньше была натуральная?»: поклонники раскритиковали Розалию Райсон за желание сделать грудь
Интересно?
Поделись с друзьями: