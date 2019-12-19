«А раньше была натуральная?»: поклонники раскритиковали Розалию Райсон за желание сделать грудь

Поклонники Розалии Райсон неоднозначно восприняли желание участницы «Дома-2» увеличить грудь. О том, что новоиспеченная супруга Андрея Шабарина решилась-таки довести свои формы до абсолюта, сама Райсон рассказала в личном микроблоге в Instagram. Она отметила, что подобным образом хотела бы порадовать своего мужа.

«Уже в эту среду буду ложиться на операцию и делать грудь. Делать буду 3,5 размер, ни в коем случае не больше, потому что я сама по себе хрупкая и у меня маленькая грудная клетка», — отметила Райсон.

Участница «Дома-2» также рассказала, что ее раздражают подписчики, которые заявляют, что с искусственной грудью нельзя заводить детей. 22-летняя звезда телестройки заявила, что наследников они с Шабариным планируют завести позже – примерно через год. Райсон уверена – импланты не помешают ей вырастить малыша.

Поклонники Розалии, впрочем, к идее хирургического вмешательства отнеслись скептично. Некоторые удивились, потому что были уверены – у хрупкой Розы уже сейчас искусственная грудь. «А раньше грудь была натуральная что ли?», — пишут они, отмечая, что у стройной девушки не может быть настолько большой бюст. Другие идею Розы поддержали и отметили, что с новым размером она будет выглядеть еще эффектнее.

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