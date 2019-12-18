Сюткина сфотографировали в метро в компании девушек

Интригующее фото появилось в блоге Валерия Сюткина. На снимке музыкант в костюме Деда Мороза едет в вагоне метро. Компанию ему составляют две симпатичные девушки, одна из них мило улыбается музыканту. «Неужели любимец публики и верный семьянин решил круто изменить свою жизнь?» — могли подумать поклонники певца.

Но оказалось, что Сюткин просто участвует в новогоднем проекте метрополитена.

«Ну вот, я и Дед Мороз! Снимаем Новогоднее поздравление для пассажиров Московского метро! Скоро во всех вагонах столичной подземки!» — раскрыл секрет Валерий Сюткин.

К слову, музыкант счастливо живет со своей супругой Виолой с 1993 года. Певец настолько обожает супругу, что даже дочь назвал в честь нее. Сейчас Виоле Сюткиной-младшей уже 23 года. Это второй брак Валерия.

От первого союза у него есть дочь Елена, которой уже 39 лет, и 32-летний сын Максим. Внучке Василисе от старшей наследницы Сюткина уже 5 лет.