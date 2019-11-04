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«Кричи: «Измена!»»: Валерия встретила в самолете Валерия Сюткина

Иосиф Пригожин опубликовал видео неожиданной встречи и предложил объединить концерты .

«Кричи: «Измена!»»: Валерия встретила в самолете Валерия Сюткина
Валерия. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Валерия продолжает турне по стране и делится своими впечатлениями от посещения городов России. Ее супруг Иосиф Пригожин не забывает представлять свой взгляд на события. Так, в своем микроблоге он опубликовал видео неожиданной встречи в самолете, на котором пара отправлялась в Ростов-на-Дону. 

«Зашли в самолет, а тут…» — объявил Пригожин в ролике и показал Валерия Сюткина, которого пара встретила на борту. Валерия нежно обняла приятеля. «А ты кричи: «Измена!»» — пошутил Сюткин.

 

Валерия же заметила, что сегодня День народного единства и обняла мужа и Сюткина за плечи. Пригожин же обратил внимание, что и его супруга, и Валерий дают концерты в Ростове в один день, однако в разных залах. «Можно объединить», — пошутил он. 

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Валерий СюткинВалериявстречагастролиИосиф ПригожинРостов-на-Донусамолет
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«Кричи: «Измена!»»: Валерия встретила в самолете Валерия Сюткина
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