ЗВЕЗДЫ

«Что я должен сделать?»: бывший муж Булановой не приглашен на бракосочетание певицы

Футбольный тренер Владислав Радимов узнал о счастливой семейной жизни некогда любимой женщины от журналистов.

«Что я должен сделать?»: бывший муж Булановой не приглашен на бракосочетание певицы
Певица Татьяна Буланова. Фото: КП/Фролов Михаил

Татьяна Буланова не пригласила бывшего супруга – некогда футболиста, а ныне тренера Владислава Радимова – на планирующуюся свадьбу. О том, что 50-летняя певица осуществляет вторую попытку наладить личную жизнь, она сама рассказала журналистам на днях. Буланова поведала, что сейчас ее сердце занято, но имя нового избранника афишировать отказалась. В скором времени (только неизвестно, когда именно) Татьяна планирует сыграть свадьбу. Бывшего мужа на ней, правда, не будет.

Свое нежелание звать Радимова на торжество певица обосновала тем, что для бывшего футболиста это будет слишком жестоко. Не планирует Буланова посещать и новую семью Радимова. Что касается общения, то и его между некогда любящими друг друга людьми больше нет – Буланова считает, что у них с Владиславом исчезли общие темы.

Певица Татьяна Буланова. Фото
Певица Татьяна Буланова. Фото: КП/Мартинчик Павел

Сам Радимов о том, что Татьяна собирается выйти замуж, узнал от корреспондентов. Футбольный тренер признался – он не знает, как ему отреагировать на эту ситуацию.

«Я даже не знаю, она замуж выходит, что ли? Так что я должен сделать? Ворваться туда или что сделать? Я даже не понимаю, что ответить…» – передает его слова «Пятый канал».

Напомним, супруги развелись в 2016 году. Буланова заявила, что инициатором разрыва стала она. Сейчас артистка не мешает спортсмену общаться с сыном Никитой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Буланова личная жизньБуланова свадьбаВладислав РадимовТатьяна Буланова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Что я должен сделать?»: бывший муж Булановой не приглашен на бракосочетание певицы
Интересно?
Поделись с друзьями: