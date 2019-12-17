«Что я должен сделать?»: бывший муж Булановой не приглашен на бракосочетание певицы

Татьяна Буланова не пригласила бывшего супруга – некогда футболиста, а ныне тренера Владислава Радимова – на планирующуюся свадьбу. О том, что 50-летняя певица осуществляет вторую попытку наладить личную жизнь, она сама рассказала журналистам на днях. Буланова поведала, что сейчас ее сердце занято, но имя нового избранника афишировать отказалась. В скором времени (только неизвестно, когда именно) Татьяна планирует сыграть свадьбу. Бывшего мужа на ней, правда, не будет.

Свое нежелание звать Радимова на торжество певица обосновала тем, что для бывшего футболиста это будет слишком жестоко. Не планирует Буланова посещать и новую семью Радимова. Что касается общения, то и его между некогда любящими друг друга людьми больше нет – Буланова считает, что у них с Владиславом исчезли общие темы.

Сам Радимов о том, что Татьяна собирается выйти замуж, узнал от корреспондентов. Футбольный тренер признался – он не знает, как ему отреагировать на эту ситуацию.

«Я даже не знаю, она замуж выходит, что ли? Так что я должен сделать? Ворваться туда или что сделать? Я даже не понимаю, что ответить…» – передает его слова «Пятый канал».

Напомним, супруги развелись в 2016 году. Буланова заявила, что инициатором разрыва стала она. Сейчас артистка не мешает спортсмену общаться с сыном Никитой.