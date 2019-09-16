Татьяна Буланова умоляет бывшего мужа съехать из ее квартиры

Певица призналась, что футболист Владислав Радимов постоянно кормит ее завтраками, но продолжает проживать на ее территории.

Певица Татьяна Буланова не может выгнать экс-супруга из собственной квартиры, несмотря на давний развод. О том, что ей регулярно приходится терпеть присутствие футболиста Владислава Радимова на своей территории, Буланова рассказала на музыкальном фестивале «Жемчужина», куда артистка приехала выступать. Татьяна подчеркнула, что у нее с Владиславом особые отношения: официально пара больше не является мужем и женой, но спортсмен не желает покидать удобную жилплощадь. А чтобы не расстраивать бывшую супругу, Радимов регулярно обещает съехать.

Буланова призналась, что жить в текущих условиях для нее невыносимо. Певица рассказывает, что о супруге давно не заботится: готовит он себе сам. Буланова лишь пытается мыть за ним посуду – и то лишь потому, что ненавидит бардак на кухне.

«Грязные тарелки меня напрягают. Я все думаю, когда же он уже меня оставит? Искренне желаю ему счастья. Надеюсь, он встретит прекрасную женщину и построит семью», — высказалась артистка в беседе с Dni.ru.

В браке Буланова и Радимов прожили 13 лет. После того, как пара рассталась, в прессе появились слухи о том, что футболист изменял певице. Сама Татьяна в беседе с Борисом Корчевниковым рассказала, что сообщения и звонки от доброжелательниц она никогда не получала.