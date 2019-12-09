Алексей Воробьев поделился опытом, как российскому актеру пробиться на Западе

31-летний российский певец Алексей Воробьев помимо музыкальной карьеры строит актерскую, причем на Западе. Для этого у молодого человека есть козырь — внешность принца из сказки. Однако только она, даже в сочетании с талантом, не дает артисту ключи от всех дверей в киномире. Наоборот, Алексей сравнивает покорение западного кинематографа с битьем в закрытые двери. О своем нелегком пути он рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

По словам Воробьева, начинать «поход на Запад» актеру лучше в юном возрасте, потому что только поиск своего агента и получение первой небольшой роли могут занять несколько лет. Еще один способ — стать крупной звездой у себя на родине и сняться в фильме, отмеченном в Каннах или Венеции. Среди таких актеров голливудские «ищейки» нередко ищут новые таланты.

«Я начал с Европы. После нескольких проектов, в которых я снялся, у меня появился менеджер, семь лет работавший с Анджелиной Джоли, а после пилотной серии канала Disney про теннисистов мной заинтересовалось и подписало крупное американское актерское агентство», — поделился своим опытом Алексей.

В кастинге на роль со словами участвуют иногда сотни и даже тысячи актеров. Очень редко режиссеры сразу устраивают пробы и смотрят на кандидатов вживую. Зачастую сначала они просматривают множество анкет, заявленных на конкретные роли, выбирают понравившихся людей и рассылают материал для проб. Актер должен сам снять на камеру, как он читает определенный отрывок с нужными эмоциями. Все эти видео отсматриваются, и только лучшие кандидаты приглашаются на пробы в присутствии режиссера.

Отослав киношникам такую запись, Воробьев и получил роль в сериале Netflix под названием Space Force, в котором сейчас снимается. Актер получил шикарную возможность поработать в кадре с Джоном Малковичем и Стивом Кареллом.

«Вы бы готовы были, уже достигнув высот в профессии, ехать в другую страну, и начинать все с нуля — изучать чужой язык, и пытаться состояться в профессии на другой части земного шара, где вас никто не знает, и где вы конкурируете с тысячами других со всего мира?» — риторически спросил Алексей.

Он сказал, что очень уважает всех российских актеров, стремящихся в Голливуд, и верит в свое поколение русского кино, которое уже может конкурировать с западным.