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Алексей Воробьев поделился опытом, как российскому актеру пробиться на Западе

Путь молодого артиста не был ни простым, ни быстрым.

Алексей Воробьев поделился опытом, как российскому актеру пробиться на Западе
Алексей Воробьев - один из немногих российских актеров, пробившихся на Запад. Фото: globallookpress.com

31-летний российский певец Алексей Воробьев помимо музыкальной карьеры строит актерскую, причем на Западе. Для этого у молодого человека есть козырь — внешность принца из сказки. Однако только она, даже в сочетании с талантом, не дает артисту ключи от всех дверей в киномире. Наоборот, Алексей сравнивает покорение западного кинематографа с битьем в закрытые двери. О своем нелегком пути он рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

По словам Воробьева, начинать «поход на Запад» актеру лучше в юном возрасте, потому что только поиск своего агента и получение первой небольшой роли могут занять несколько лет. Еще один способ — стать крупной звездой у себя на родине и сняться в фильме, отмеченном в Каннах или Венеции. Среди таких актеров голливудские «ищейки» нередко ищут новые таланты.

«Я начал с Европы. После нескольких проектов, в которых я снялся, у меня появился менеджер, семь лет работавший с Анджелиной Джоли, а после пилотной серии канала Disney про теннисистов мной заинтересовалось и подписало крупное американское актерское агентство», — поделился своим опытом Алексей.

В кастинге на роль со словами участвуют иногда сотни и даже тысячи актеров. Очень редко режиссеры сразу устраивают пробы и смотрят на кандидатов вживую. Зачастую сначала они просматривают множество анкет, заявленных на конкретные роли, выбирают понравившихся людей и рассылают материал для проб. Актер должен сам снять на камеру, как он читает определенный отрывок с нужными эмоциями. Все эти видео отсматриваются, и только лучшие кандидаты приглашаются на пробы в присутствии режиссера.

Отослав киношникам такую запись, Воробьев и получил роль в сериале Netflix под названием Space Force, в котором сейчас снимается. Актер получил шикарную возможность поработать в кадре с Джоном Малковичем и Стивом Кареллом.

«Вы бы готовы были, уже достигнув высот в профессии, ехать в другую страну, и начинать все с нуля — изучать чужой язык, и пытаться состояться в профессии на другой части земного шара, где вас никто не знает, и где вы конкурируете с тысячами других со всего мира?» — риторически спросил Алексей.

Он сказал, что очень уважает всех российских актеров, стремящихся в Голливуд, и верит в свое поколение русского кино, которое уже может конкурировать с западным.

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Алексей Воробьев поделился опытом, как российскому актеру пробиться на Западе
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