ЗВЕЗДЫ

Нарядили вместе елку: Энистон пригласила Питта на рождественскую вечеринку

Актриса каждый год собирает близких людей у себя дома перед праздниками.

Нарядили вместе елку: Энистон пригласила Питта на рождественскую вечеринку
Дженнифер Энистон и Брэд Питт в период их брака (2001 год). Фото: Hubert Boesl/dpa

Голливудская актриса Дженнифер Энистон устроила большую рождественскую вечеринку для своих друзей. В своем особняке в Беверли Хиллз звезда сериала «Друзья» собрала Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон, телеведущего Джимми Киммела и — сюрприз — бывшего супруга Брэда Питта. Хоть они и громко развелись в 2005 году, но до сих пор любят проводить время вместе. А если учесть, что Пэлтроу тоже была невестой актера, то там просто шведская семья какая-то.

Источник издания People сообщил, что Питт приезжал на день рождения бывшей супруги в этом году, а потом еще несколько раз виделся с ней. В целом, у пары сейчас теплые дружеские отношения.

«Это была большая ночь для Джен, — говорит инсайдер. — Важные люди в ее жизни собрались вместе, чтобы отпраздновать с ней. Брэд входит в эту группу, и было естественно, что захотел прийти».

Напомним, после своего разрыва обе звезды еще раз играли свадьбы, но новые отношения тоже не задались, и сейчас они оба свободны и, можно даже сказать, одиноки. Ранее Питт нервно отмахивался от журналистов, которые доставали его вопросами о возможном возвращении к Энистон после развода с Анджелиной Джоли. Но что тут сказать? Хорошая дружба лучше худого брака.

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Брэд Питтвечеринкаголливудские звездыДженнифер ЭнистонРождество
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Нарядили вместе елку: Энистон пригласила Питта на рождественскую вечеринку
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