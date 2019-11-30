Анна Хилькевич призналась, что сделала пластику груди и нарастила брови

Анна Хилькевич прославилась благодаря сериалу «Универ». Теперь она является популярным блогером, на ее аккаунт в Instagram подписано 9 миллионов человек. Девушка, ко всему прочему, продолжает строить карьеру актрисы и воспитывает двоих детей. У нее подрастает трехлетняя дочка Арианна и годовалая Мария. Звезда не скрывает, что воспитывать малышей очень сложно. Даже отпуск она теперь предпочитает проводить только с мужем, оставляя наследников на родственников и нянь.

Не так давно Дмитрий Шепелев стал снимать влоги для своего YouTube-канала. Одной из его первых героинь стала Хилькевич. Она ответила на 50 вопросов. 33-летняя актриса призналась, что прибегала к пластике. Она подробно рассказала, что изменила в себе несколько лет назад. По словам девушки, она скорректировала размер бюста. Результатом Анна осталась довольна. Но также она нарастила брови и выбрала идеальный для себя цвет волос. Теперь знаменитость просто поддерживает свою красоту.

Хилькевич не скрывает, что хочет сохранить молодость вплоть до 45 лет. «Сделала себе грудь. Сейчас хочу просто сохранить то, что есть», — подчеркнула она в беседе с Шепелевым в шоу «Мамки». Телеведущий предложил ей эксперимент. Актриса примерила парик с темными волосами. Результат ей не понравился. Девушка заверила, что сразу состарилась на 10 лет минимум. «Это самое страшное, что могло со мною случиться», — заявила артистка.

Также Анна призналась, что ее звали замуж четыре раза. При этом она добавила, что русские мужчины, по ее мнению, ленивы и недостаточно заботятся о женщинах. Актриса отметила, что считает себя заботливой мамой. По ее словам, хорошая мать — строгая, но справедливая, которая не будет ругать детей без особого повода. Хилькевич заверила, что любит малышей и всегда хотела иметь много детей.

Напомним нашим читателям, что перед тем, как решить что-то изменить в себе, нужно проконсультироваться со специалистом.