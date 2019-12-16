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Инна Маликова скрывает от общественности своего избранника

Певица и сестра Дмитрия Маликова была бы не прочь стать матерью еще раз.

Инна Маликова скрывает от общественности своего избранника
На снимке: певица Инна Маликова. Фото: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

Инна Маликова скрывает от общественности имя своего избранника. О том, что 42-летняя певица счастлива с мужчиной, она рассказала порталу Teleprogramma.pro. Солистка «Новых самоцветов» поведала, что сейчас очень счастлива, потому что рядом с ней находится достойный человек. В перспективе певица хотела бы обзавестись еще одним ребенком (первый сын певицы живет и учится в Женеве), последовав примеру старшего брата (Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз в 2018 году), однако пока говорить об этом определенно она не хочет.

О карьерных планах Инна рассказывает более охотно. Так, артистка отметила, что Новый год вряд ли будет развлекательным, ведь ей предстоит много работать. Нет планов у Маликовой лишь на Рождество — она намерена «махнуть» в какой-нибудь красивый российский город.

«Возможно, поеду в какое-то красивое место типа Суздаля — погулять, просто полюбоваться природой, отдохнуть», — порассуждала она.

На 2020 год Маликова, как и остальные артисты, очень надеется. Солистка «Новых самоцветов» уверена — дубль из «двадцаток» принесет ей еще больше успеха, а ее группе — положительные изменения.

«В группе «Новые Самоцветы» будет вестись большая подготовка к 15-летнему юбилею коллектива. День рождения мы отметим в начале 2021 года. Поэтому весь наступающий год посвятим интересным музыкальным новинкам и, возможно, у нас будут новые каверы. Год ожидается плодотворным, чтобы к 15-летию группы прийти во всеоружии», — резюмировала она.

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Дмитрий МаликовИнна МаликоваНовые самоцветыНовый год
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Инна Маликова скрывает от общественности своего избранника
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