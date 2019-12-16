Интервью

Инна Маликова: «Сердце занято, а родить очень хочу»

Солистка группы «Новые Самоцветы» рассказала порталу Teleprogramma.pro о том, как она проведет зимние праздники и чем занимается ее сын.

Инна Маликова: «Сердце занято, а родить очень хочу»
Певица Инна Маликова. Фото: личный архив

В середине декабря Инна Маликова, выступающая в группе своего отца «Новые Самоцветы», презентовала клип на песню «Лунная ночь». Композиция с отсылом к эпохе 80-х вышла чуть раньше, успев попасть в ротацию основных российских радиостанций.

В преддверии Нового года портал Teleprogramma.pro пообщался с артисткой об успехе вышедшей песни и планах на будущее.

«У композиции запоминающийся припев, который просто не выходил из головы несколько дней. После премьеры мы поняли, что были правы, выбрав стиль 80-х, песня ушла в народ», — рассказала нам певица.

Певица Инна Маликова. Фото
Певица Инна Маликова. Фото: личный архив

Инна также отметила, что «Лунная ночь» полюбилась многим, включая ее 20-летнего сына. Мы не могли не спросить у артистки о том, чем сейчас занимается Дмитрий Маликов-младший.

«Сын учится в Женеве и сдает диплом, заканчивает университет» , — отметила Маликова.

Мы напомнили Инне, что в прошлом году ее старший брат Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз — у них с женой Еленой появился на свет малыш Марк. А не хочет ли и младшая сестра пойти по стопам брата? И вообще, как обстоят дела на личном фронте?

«В настоящий момент мое сердце занято. Малыша родить очень хочу. Но говорить о чем-то конкретном пока не буду», — ответила артистка.

Певица Инна Маликова. Фото
Певица Инна Маликова. Фото: личный архив

Конечно, в декабре всех волнует главный вопрос: как планируют отмечать праздники наши звезды? Видимо, на работе…

«Да, вы угадали, в новогоднюю ночь, как всегда по традиции, буду работать. А вот что касается Рождества, я пока не знаю. Возможно, поеду в какое-то красивое место, типа Суздаля, — погулять, просто полюбоваться природой, отдохнуть.

Вероятно, встречу в православной атмосфере один из моих любимых православных праздников. А, может быть, наоборот, махну куда-нибудь отдохнуть с большой шумной компанией. Такой вариант тоже возможен. Но, скорее всего, на Рождество буду не в Москве», — поделилась Инна.

Также мы попросили певицу предположить, каким будет 2020 год для нее самой и ее близких.

Певица Инна Маликова. Фото
Певица Инна Маликова. Фото: личный архив

«Думаю, что 2020 год будет очень интересный, очень насыщенный. В группе «Новые Самоцветы» будет вестись большая подготовка к 15-летнему юбилею коллектива.

День рождения мы отметим в начале 2021 года. Поэтому весь наступающий год посвятим интересным музыкальным новинкам и, возможно, у нас будут новые каверы. Год ожидается плодотворным, чтобы к 15-летию группы прийти во всеоружии», — пояснила певица.

На просьбу пожелать что-нибудь читателям портала в преддверии самого ожидаемого в нашей стране праздника Инна ответила:

«Конечно, мы все очень ждем Новый год. На этот раз к нам приходит 2020-й  — такая круглая, красивая, немного необычная дата. Поэтому я всем желаю классного, такого же мощного, такого же красивого, как эта дата, нового года!».

Напомним, в составе группы «Новые Самоцветы», кроме Инны, состоят  участник шоу «Голос» Александр Постоленко, выпускник «Фабрики звезд-5» Михаил Веселов и дочь солиста «Песняров» Яна Дайнеко.

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Инна Маликова: «Сердце занято, а родить очень хочу»
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