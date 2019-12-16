«В загул уйти не хотелось»: Миронова выступила против супружеских измен

46-летняя Мария Миронова еще в 2017 году вышла замуж в четвертый раз. Таким образом, в ее жизни появился третий мужчина с именем Андрей. Так звали ныне покойного отца знаменитости. Этим же именем она нарекла первенца. Знаменитость никак не ожидала, что ее нынешний возлюбленный станет тезкой ее родителю и сыну. В новых отношениях артистка вновь испытала радость материнства, в сентябре Мария родила второго ребенка — назвав долгожданного наследника Федором.

Говоря о своих предыдущих союзах, Миронова призналась, что всегда ощущала чувство вины. По словам актрисы, она трепетно относится к людям, стараясь избегать конфликтных ситуаций из страха обидеть или ненароком ранить близкого человека. Мария подметила, что в любых ситуациях она старалась сохранить нормальные взаимоотношения с бывшими мужьями. Так, с экс-возлюбленными артистка расставалась без взаимных упреков и скандалов. Знаменитость уточнила, что она ни разу не пожалела о том, что ее предыдущие союзы с мужчинами была обречены.

Актриса выступила против адюльтеров и романов на стороне в качестве оживления чувств. Мария искренне полагает, что нет смысла держаться за брак, если отношения успели надоесть. Тогда, по мнению Мироновой, легче развестись, избежав недомолвок.