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«В загул уйти не хотелось»: Миронова выступила против супружеских измен

Актриса считает, что лучше подать на развод, если отношения успели надоесть.

«В загул уйти не хотелось»: Миронова выступила против супружеских измен
Мария Миронова (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Мария Миронова еще в 2017 году вышла замуж в четвертый раз. Таким образом, в ее жизни появился третий мужчина с именем Андрей. Так звали ныне покойного отца знаменитости. Этим же именем она нарекла первенца. Знаменитость никак не ожидала, что ее нынешний возлюбленный станет тезкой ее родителю и сыну. В новых отношениях артистка вновь испытала радость материнства, в сентябре Мария родила второго ребенка — назвав долгожданного наследника Федором.

Говоря о своих предыдущих союзах, Миронова призналась, что всегда ощущала чувство вины. По словам актрисы, она трепетно относится к людям, стараясь избегать конфликтных ситуаций из страха обидеть или ненароком ранить близкого человека. Мария подметила, что в любых ситуациях она старалась сохранить нормальные взаимоотношения с бывшими мужьями. Так, с экс-возлюбленными артистка расставалась без взаимных упреков и скандалов. Знаменитость уточнила, что она ни разу не пожалела о том, что ее предыдущие союзы с мужчинами была обречены.

Актриса выступила против адюльтеров и романов на стороне в качестве оживления чувств. Мария искренне полагает, что нет смысла держаться за брак, если отношения успели надоесть. Тогда, по мнению Мироновой, легче развестись, избежав недомолвок.

«Никогда не хотелось уйти в загул и не было ощущения, что не нагулялась. А если надоедали отношения, просто разводилась. Мне кажется, так честнее», — отметила Мария в интервью Hello!.

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«В загул уйти не хотелось»: Миронова выступила против супружеских измен
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