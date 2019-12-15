Тоже надобно замуж: бывшая жена Цекало сходила в загс

Бывшая жена Александра Цекало и сестра Веры Брежневой — 34-летняя Виктория Галушка — была запечатлена с молодым человеком возле украинского загса. Снимок, выложенный в Instagram, опубликовал StarHit. Лицо «жениха» на нем, правда, закрыто смайликом, и никаких комментариев не оставлено. Подписчики гадают, насколько же там все серьезно.

Напомним, для Цекало Галушка была третьей женой. Они поженились тайно в 2008 году и так же тихо развелись в начале 2019-го. Актер быстро нашел себе замену бывшей супруге — практически сразу женился на модели Дарине Эрвин, которая младше его на 30 лет. Виктория же скрывала личную жизнь, и это первый намек на то, что она снова готова устроить собственное счастье.

Добавим, что с новой супругой Цекало постоянно выкладывает фотографии с теплых стран. Его молодая жена публикует в Instagram не только себя-любимую, но и совместные фото с Александром, демонстрируя гармонию и любовь его нового брака.