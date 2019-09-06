Жена Цекало показала, как он «пристает» к ней в машине

Еще недавно о личной жизни шоумена и продюсера Александра Цекало мало кто знал. О предыдущем браке с сестрой Верой Брежневой, Викторией Галушкой, тот распространяться не любил.

Зато о любви к новой спутнице трубит на весь белый свет. Да и избранница 58-летнего Цекало, Дарина, оказалась не из робкого десятка.

Instagram 28-летней красотки пестрит снимками в бикини. Известно, что ее работа — рисовать портреты мужчин. Но есть и еще одна пикантная подробность о деятельности девушки — все модели позируют ей обнаженными.

А потому и в том, чтобы делиться деталями личной жизни с Цекало, девушка не видит ничего зазорного…

На днях красотка выложила фотографию из поездки, где она запечатлена с супругом на машине. На ней в этот момент оказалась коротенькая юбочка, а потому неудивительно, что Александр не выдержал перед соблазном положить руку на ее загорелые ножки.

больше по теме Супруга Цекало в бикини поделилась способом защититься от солнца Дарина Эрвин опубликовала на своей страничке в соцсетях красивую фотографию.

«Опасно, зато весело. По дороге домой», — подписала она снимок в соцсетях.

Напомним, на данный момент Александр с любимой живет в Калифорнии. В солнечный штат шоумен переехал вслед за возлюбленной. Именно в Голливуде художница сейчас пробует свои силы в качестве актрисы.

Для девушки брак стал первым, а вот у Александра этот штамп в паспорте оказался уже четвертым по счету.