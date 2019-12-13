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«Не знавшая жалости к себе»: Богомолов высказался о скончавшейся Дуровой

Актриса играла в Театре на Малой Бронной.

«Не знавшая жалости к себе»: Богомолов высказался о скончавшейся Дуровой
Константин Богомолов строил совместные планы с Дуровой. Фото: globallookpress.com

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов высказался о смерти актрисы Екатерины Дуровой. Напомним, дочери Льва Дурова не стало 13 декабря. 60-летняя артистка работала в театре, которым руководит нынешний муж Ксении Собчак.

Богомолов рассказал о ближайших планах, которые поставила себе Дурова. Она поддержала несколько предложений молодых режиссеров и готовилась к новым проектам. Сам художественный руководитель восхищался ее талантом.

«Тонкий, глубокий, добрый и смелый человек. Абсолютно преданная театру, не знавшая жалости к себе, фанатичная в работе, влюбленная в талант. Она была и будет в сердце. Навсегда», — написал режиссер в Instagram.

Константин Богомолов выразил соболезнования родным и близким актрисы. Он назвал эмоции зрителей и успех театра лучшей памятью о Екатерине и ее великой династии. Напомним, у Дуровой остались двое взрослых детей.

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«Не знавшая жалости к себе»: Богомолов высказался о скончавшейся Дуровой
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