«Это хлебное место»: Цискаридзе вспомнил травлю на должности ректора «Вагановки»

Артист балета Николай Цискаридзе в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о травле, которая была ему устроена, когда было принято решение назначить его на должность ректора Академии русского балета имени Ваганова. Тогда в СМИ вышло огромное количество статей, порочащих его честь.

«Это была организованная травля. Пусть она останется на совести тех людей, кто ее организовал. У меня вот сейчас истекает контракт. По закону, чтобы продлили полномочия ученый совет должен дать рекомендацию человеку, который на этом посту. Я не был на ученом совете. Мне прислали запись. Там высказывали свою точку зрения члены ученого совета. Отмечали мой вклад в развитие образования и жизни Академии. Было очень приятно. Это ответ всей лжи и заказухи», — заметил Цискаридзе.

Как он сказал, сейчас уже никто не вспомнит про тех людей, кто травил его. «За эти семь лет они посты свои потеряли. Они прокололись очень сильно. За человека говорят дела. Я не отвечал им в публичном пространстве и сейчас не собираюсь», — сказал Цискаридзе.

Он добавил, что к нему подходят люди и извиняются. «Я им отвечаю: «Вы про меня плохо отзывались в публичном пространстве. Вот и извинений жду в публичном». Но они боятся. Признают, что ими двигала зависть. Должность, на которую я пришел – престижная. Это хлебное место. Многие хотели жить припеваючи, хотели бонусы. Я же за все годы на этой должности в кабинетах не сидел, а работал», — заявил артист балета.