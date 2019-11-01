«Внебрачного сына» Цискаридзе вынуждают покинуть страну

«Внебрачный сын» звезды балета Николая Цискаридзе Тимур Акперов заявил, что мать мешает ему встретиться с предполагаемым отцом. Не так давно он разругался с женщиной, которая не одобряет, что он хочет увидеть Цискаридзе.

«Она меня из дома выгоняла, а тут решила отпуск устроить. Зачем-то купила мне билеты в Баку, хотя я вообще туда не собирался», — рассказал Акперов.

Как заявил молодой человек, он не оставит своих попыток встретиться с Цискаридзе. Как известно, не так давно он летал в Санкт-Петербург, но тогда встреча со звездой не состоялась. Дело в том, что Акперову просто не удалось прорваться к «папе». Он не очень понимает, почему Цискаридзе так боится с ним пообщаться, ведь они похожи как две капли воды.

Сам Цискаридзе, кстати, так до сих пор и не высказался о скандальной ситуации. Как считает его «сын», его «отец» просто не хочет скандала, поэтому и сохраняет молчание, сообщает «СтарХит».