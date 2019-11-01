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«Внебрачного сына» Цискаридзе вынуждают покинуть страну

Палки в колеса Тимуру Акперову вставляет родная мать.

«Внебрачного сына» Цискаридзе вынуждают покинуть страну
Предполагаемый "сын" Цискаридзе ищет встречи с отцом/http://globallookpress.com/

«Внебрачный сын» звезды балета Николая Цискаридзе Тимур Акперов заявил, что мать мешает ему встретиться с предполагаемым отцом. Не так давно он разругался с женщиной, которая не одобряет, что он хочет увидеть Цискаридзе.

Николай Цискаридзе. Фото
«Внебрачный сын» Цискаридзе ждет встречи с отцом/http://globallookpress.com/

«Она меня из дома выгоняла, а тут решила отпуск устроить. Зачем-то купила мне билеты в Баку, хотя я вообще туда не собирался», — рассказал Акперов.

Как заявил молодой человек, он не оставит своих попыток встретиться с Цискаридзе. Как известно, не так давно он летал в Санкт-Петербург, но тогда встреча со звездой не состоялась. Дело в том, что Акперову просто не удалось прорваться к «папе». Он не очень понимает, почему Цискаридзе так боится с ним пообщаться, ведь они похожи как две капли воды.

Сам Цискаридзе, кстати, так до сих пор и не высказался о скандальной ситуации. Как считает его «сын», его «отец» просто не хочет скандала, поэтому и сохраняет молчание, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

БакуНиколай ЦискаридзеСанкт-ПетербургТимур Акперов
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«Внебрачного сына» Цискаридзе вынуждают покинуть страну
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