Участники «Битвы экстрасенсов» раскроют подробности загадочной смерти Децла

В феврале этого года Кирилл Толмацкий, больше известный под псевдонимом Децл, неожиданно скончался, когда находился на вечеринке в Ижевске. Позже было установлено, что причиной смерти 35-летнего артиста стала острая сердечная недостаточность. Многие были шокированы произошедшим. А после того как выяснилось, что в одном из интервью рэпер говорил, что хочет инсценировать свою смерть, нашлись те, кто заподозрил, что Кирилл исполнил задуманное.

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Однако убитые горем родители и близкая подруга Децла Наталья Андрейченко, которая тяжело переживает его уход из жизни, со скорбью пытаются осознать, что он на самом деле умер. Примечательно, что в 2014 году рэпер снялся в шоу «Битва экстрасенсов». Тогда он принял участие в одном из испытаний с экстрасенсами. А теперь, спустя пять лет, участникам «Битвы» позволили прикоснуться к любимым очкам исполнителя, а его фотография была помещена в конверт.

У обладателей экстрасенсорных способностей появиться шанс пролить смерть на загадочную смерть Толмацкого. Они смогут подтвердить или развеять домыслы поклонников и друзей артиста. Какие новые подробности трагедии удастся увидеть экстрасенсам, что на самом деле произошло, и почему кумир поколения Децл ушел из жизни так рано, зрители смогут узнать в субботу, 14 декабря в 19.30 на канале ТНТ.

Напомним, что у Кирилла были непростые отношения с отцом Александром Толмацким, так как мужчина в свое время ушел из семьи. У самого рэпера остался сын Антоний, также известный как Тони. Несмотря на опасения родственников, подросток пришел проститься с отцом на Пятницкое кладбище 6 февраля и едва сдерживал слезы, сидя рядом со своим дедушкой.