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«Фото стала выкладывать со своим «гаденышем»: Собчак рассказала, как предала поклонников

Часть фанатов телеведущей отвернулись от нее, когда она родила ребенка.

«Фото стала выкладывать со своим «гаденышем»: Собчак рассказала, как предала поклонников
Ксения Собчак рассказала, как не любила детей. Фото: стоп-кадр из шоу «Осторожно, Собчак».

Задавая вопросы звездам, скандальная журналистка Ксения Собчак умудряется рассказать о себе иногда больше, чем ее гости. В свежем выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» с телеведущей и певицей Региной Тодоренко светская львица затронула тему того, как материнство меняет имидж женщины. Она спросила у своей коллеги, как та пережила переход от кумира подростков в статус «мамочки», и попутно рассказала свою историю.

«Я по себе знаю. Я была такой активной чайлдфри*. Я ненавидела, когда рядом орут дети, это все была вообще не моя тема, — поделилась Ксения с Региной. — И меня просто прокляло определенное количество моих бывших поклонников за то, что я предала движение чайлдфри. И что я теперь еще и фотографии стала выкладывать со своим «гаденышем»… Я не шучу».

Собчак узнала, что Тодоренко очень переживала по поводу смены имиджа с молодухи на мамочку, и спросила у нее, так ли это. Регина ответила, что во время беременности действительно хотела оставаться «грозой тинейджеров», но потом поняла простую истину.

«Ты знаешь, я волновалась от того, что я быстро умру как артист. Пару лет назад мне казалось, что срок годности артиста быстро истекает. А сейчас я поняла, что совсем нет. Артист может жить, просто придумывая себе какие-то препятствия. Хочется сегодня быть мамочкой — будь мамочкой. Хочется быть сексуальной — будь сексуальной. А почему нет?» — разоткровенничалась ведущая «Орла и решки».

Добавим, что в том же разговоре Тодоренко призналась, что зарабатывает на уровне Собчак.

 

*Чайлдфри — особая идеология сознательного нежелания иметь детей. Ее приверженцы живут в свое удовольствие, не собираясь тратить время и деньги на рождение и воспитание наследников.

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дети звездКсения СобчакПлатон ВиторганРегина Тодоренкочайлдфришоу "Осторожно Собчак"
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«Фото стала выкладывать со своим «гаденышем»: Собчак рассказала, как предала поклонников
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