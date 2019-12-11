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Forbes ошибся: Тодоренко зарабатывает примерно как Собчак

Эта сумма превышает заявленные журналом 860 тысяч долларов.

Forbes ошибся: Тодоренко зарабатывает примерно как Собчак
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

В этом году Регина Тодоренко была признана Forbes одним из самых успешных блогеров. Ее обогнала лишь Ксения Собчак, которая заработала за 12 месяцев 1,6 млн долларов. Тодоренко, согласно данным журнала, получила в Instagram 860 тысяч.

В разговоре с ведущей шоу «Осторожно, Собчак» Регина призналась, что на самом деле ее заработок намного больше. «Чуть меньше, чем у Ксении Анатольевны. Даже обидно, что так указали», — сказала она. На это светская львица ответила, что и она заработала на Instagram больше заявленных изданием 1,6 млн долларов.

В месяц же Регина тратит около 5 млн рублей. И Интернет для нее – далеко не главная площадка для получения прибыли. На ТВ, утверждает Регина, она получает гораздо больше.

Приличные деньги ведущая имеет от рекламы. Например, от продвижения, для которого требуются отдельные съемки, можно получить доход в 1,5-2 млн рублей за программу. А если нужно просто проговорить в программе какой-то момент, без производственного процесса, доход будет равен 500-600 тыс. рублей. Чтобы вести свои денежные дела, Регина Тодоренко даже наняла финансового директора.

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Ксения СобчакРегина Тодоренкофото Регины Тодоренкошоу "Осторожно Собчак"
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Forbes ошибся: Тодоренко зарабатывает примерно как Собчак
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