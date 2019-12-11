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Собчак, Децл и Кодзима: Google рассказал, кого чаще всего искали россияне в 2019 году

А также поисковый сервис рассказал, свадьбы каких знаменитостей стали самыми популярными в этом году.

Собчак, Децл и Кодзима: Google рассказал, кого чаще всего искали россияне в 2019 году
Google Россия. Фото: КП/Расюк Татьяна

Компания Google опубликовала рейтинг поисковых трендов 2019 года в рамках своего ежегодного исследования «Год в поиске». Из аналитики поискового сервиса можно узнать, чьи имена чаще всего гуглили пользователи.

ТОП-10 самых популярных людей, по версии Google:

1. Юлия Началова

2. Децл

3. Анастасия Заворотнюк

4. Владимир Зеленский

5. Алла Вербер

6. Егор Жуков

7. Сергей Доренко

8. Бари Алибасов

9. Иван Голунов

10. Павел Устинов

На снимке: певица Юлия Началова
На снимке: певица Юлия Началова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Отдельно поисковый сервис рассказал, свадьбы каких знаменитостей чаще всего искали пользователи в 2019 году. На первое место предсказуемо попала Собчак с Богомоловым, замыкает десятку свадьба звезды сериала «Игра престолов» Софи Тернер с ее избранником американским певцом Джо Джонасом.

ТОП-10 самых популярных свадеб 2019 года выглядит так:

1 Ксения Собчак и Константин Богомолов

2 Потап и Настя Каменских

3. Настя Ивлеева и Элджей

4. Алексей Купин и Майя Донцова

5. Юлиан и Анастасия

6. Федор Бондарчук и Паулина Андреева

7. Джастин Бибер и Хейли Болдуин

8. Андрей Черкасов и Кристина Ослина

9. Хабиб Нурмагомедов и Патимат

10. Софи Тернер и Джо Джонас

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак. Фото: КП/Макеев Иван

Также Google опубликовал поисковые запросы со словами «Кто такой». На первое место попал японский геймдизайнер Хидэо Кодзима, массовый флешмоб с которым был запущен соцсетью «Вконтакте». В остальном список почти идентичен рейтингу популярных людей.

Итак, чаще всего с формулировкой «Кто такой» пользователи искали:

1. Кодзима

2. Владимир Зеленский

3. Децл

4. Иван Голунов

5. Юлия Началова

6. Константин Богомолов

7. Рикардо Милос

8. Настя Рыбка

9. Павел Устинов

10. Алла Вербер

Хидэо Кодзима
Хидэо Кодзима. Фото: globallookpress

Ранее мы писали о том, какие фильмы и сериалы стали самыми популярными в 2019 году. В списке «Джокер», «Король Лев», «Чернобыль», «Игра престолов» и «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел».

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Анастасия ЗаворотнюкКодзимаКонстантин БогомоловКсения СобчакХабиб НурмагомедовЮлия Началова
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Собчак, Децл и Кодзима: Google рассказал, кого чаще всего искали россияне в 2019 году
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