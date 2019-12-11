ЗВЕЗДЫ

«Я ее очень уважаю, люблю и ценю»: Иван Жидков высказался о бывшей жене Арнтгольц

По словам артиста, после расставания им стало проще общаться друг с другом.

«Я ее очень уважаю, люблю и ценю»: Иван Жидков высказался о бывшей жене Арнтгольц
Жидков сохранил прекрасные отношения с Арнтгольц/http://globallookpress.com/

Актер Иван Жидков в эфире Yоu Tube-шоу «Папки» заявил, что находится в прекрасных отношениях со своей бывшей супругой, актрисой Татьяной Арнтгольц. Как известно, в браке у них появилась дочь Маша, однако несколько лет назад пара распалась. Артисты сейчас дружат и стараются, чтобы их дочь не была обделена вниманием родителей.

«Она действительно прекрасный человек. Я ее очень уважаю, люблю и ценю. Нам сейчас проще общаться, чем когда мы были в браке», — сказал он.

Как сказал Иван Жидков, их дочь никогда не интересовалась у него, почему он расстался с ее мамой. Свою десятилетнюю дочь Машу актер считает очень деликатным человеком. При этом он отметил, что все время находится на связи с Татьяной Арнтгольц. Они даже могут куда-то пойти вместе, взяв с собой дочку.

А вот со второй женой, моделью Лилией Соловьевой, таких теплых отношений актеру сохранить, к сожалению, не удалось. При этом девушка не чинит ему препятствий и позволяет видеться с общим сыном Степой. Жидков очень рад, когда Соловьева порой разрешает ему брать ребенка к себе домой. Актер отметил, что он будет добиваться того, чтобы сын Степа примерно поровну времени проводил в доме матери и у него в квартире. Для ребенка он сейчас разыскивает няню-педагога.

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Звездные детиИван ЖидковЛилия СоловьеваМария ЖидковаСтепан ЖидковТатьяна Арнтгольц
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«Я ее очень уважаю, люблю и ценю»: Иван Жидков высказался о бывшей жене Арнтгольц
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