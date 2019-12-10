«Моя душа уже раздета»: у «Новых самоцветов» вышел неоновый клип

Певица Инна Маликова, продолжающая дело своего отца с группой «Новые самоцветы», представила клип на песню «Лунная ночь». Сама композиция была выпущена в сентябре и уже успела полюбиться слушателям, попав в ротацию крупных отечественных радиостанций.

«Легкая композиция с отсылом к стилю 80-х, то, что сейчас как раз на пике популярности, с запоминающимся припевом, который просто не выходил из головы несколько дней. После премьеры мы поняли, что были правы — песня ушла в народ», — говорит певица.

По ее словам, группа получила множество отзывов от слушателей абсолютно разного возраста. Даже 20-летний сын Маликовой одобрил песню, после чего было решено, что «Лунная ночь» заслуживает клипа.

Получившееся видео делает ставку на яркие цвета и неоновый свет. У каждого участника коллектива получился свой образ, на стыке современных тенденций и моды прошлых десятилетий.

Напомним, кроме Инны Маликовой в «Новых самоцветах» поют участник мюзиклов и шоу «Голос» Александр Постоленко, участник пятой «Фабрики звезд» Михаил Веселов и дочь солиста «Белорусских Песняров» Яна Дайнеко. Группу собрал Народный артист России Юрий Маликов, как продолжение советского ВИА «Самоцветы».