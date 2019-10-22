Сын Инны Маликовой хочет открыть собственный ресторан

Певица Инна Маликова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала о своём двадцатилетнем сыне Дмитрии и его увлечениях. Как сказала яркая исполнительница и родная сестра музыканта Дмитрия Маликова, ее сын заканчивает учебу в университете. Он учится на факультете «Менеджмент управления».

«Дима сейчас пишет диплом. Он верен себе. Хочет связать свою жизнь с едой. Хочет открыть ресторан или что-то подобное», — заявила звезда.

больше по теме 42-летняя сестра Маликова подчеркнула фигуру облегающими брюками Певица появилась на публике в компании Светланы Бондарчук.

Алла Довлатова отметила, что про Инну Маликову в мире шоу-бизнеса говорят, что она всегда очень стильно выглядит. Ведущую заинтересовало, как той удается все время так прекрасно подбирать одежду. «У нашего коллектива «Новые самоцветы» есть свой стилист. Когда выхожу в свет, то он мне помогает. А в повседневной жизни сама придумываю какие-то модные луки», — сказала Инна Маликова.

Про певицу известно, что в 2011 году она развелась с мужем, бизнесменом Владимиром Антоничуком. Однако сейчас звезда не одинока. Она намекнула об этом Алле Довлатовой, которая пожелала певице родить еще одного ребенка.