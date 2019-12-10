Ни в чем себе не отказывай: Гвинет Пэлтроу побаловала себя вибратором

Интимный девайс актриса подарила себе сама на Рождество, если верить новому ролику с ее участием.

47-летняя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу (она же возлюбленная Тони Старка в киновселенной Marvel) опубликовала в соцсетях рекламный ролик своего сайта Goop. На этой площадке звезда и ее партнеры продают различные товары, некоторые из которых достаточно экстравагантны.

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На видео известная блондинка готовится к новогодним праздникам, а голос за кадром дает рекомендации, как это лучше делать. Главный совет пиарщика — насладиться самим процессом подготовки, так как праздники вряд ли пройдут идеально. Поэтому актриса на ролике ублажает себя хорошей музыкой, стильными нарядами и бокалами мартини.

В середине видео Гвинет готовит подарки для близких, раскладывает сюрпризы в носки, развешанные над камином, и одним из них оказывается фаллоимитатор.

«Делай что-то для других, но не забывай о самой себе. Да, это вибратор», — говорит голос за кадром, и актриса с улыбкой забирает девайс себе.

На всякий случай напомним, что Пэлтроу не одинока, год назад она вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака, создателя сериалов «Американская история ужасов», «Королевы крика» и «Американская история преступлений», а также сериала «Хор». На съемках последнего они и познакомились. Правда, пара стала жить вместе только спустя год после свадьбы, но мы ни на что не намекаем.