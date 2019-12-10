Макарская открестилась от знакомства с Собчак и Богомоловым

По словам певицы, она не следит за личной и творческой жизнью телеведущей и режиссера. И еще ее смутили новости об их «гостевом браке».

Актриса и певица Виктория Макарская в Instagram открестилась от знакомства со светской львицей Ксенией Собчак и режиссером Константином Богомоловым. Она отметила, что не следит за их творческой и личной жизнью. Кроме того, она никогда не давала никаких интервью по поводу их отношений.

«Дорогие журналисты, прошу вас, соблюдайте элементарные правила этики и приличия. Уберите, пожалуйста, лживые, сфабрикованные заголовки», — заявила Виктория Макарская.

Далее она отметила, что хочет еще раз целиком опубликовать свой текст по поводу гостевого брака, который, как она выразилась, акулы пера нагло использовали, привязав к незнакомой ей семье.

Напомним, что в последнее время появлялось действительно много статей, в которых утверждалось, что Ксения Собчак и Константин Богомолов живут гостевым браком. Якобы телеведущая обитает за городом в особняке, а ее муж ютится в это время в московской квартире. Изредка они встречаются. Светская львица даже шутила по этому поводу в одном из своих постов.