Виктория Макарская показала, как изменилась за последние годы

Певица и телеведущая откровенно рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в молодости.

Виктория Макарская (она же Виктория Морозова) активно ведет свою страничку в Instagram, постоянно общается с многочисленными подписчиками и очень часто публикует свои размышления по поводу разных жизненных ситуаций.

Порой она делится воспоминаниями о своей молодости, иллюстрируя посты фотографиями из личного архива. Одна из последних публикаций как раз из такой серии.

Макарская выложила несколько снимков, на которых она запечатлена совсем юной девушкой в прекрасной форме. Однако Виктория призналась, что в этот момент её внутреннее состояние было просто ужасным.

«Смешная, правда?))) Очень хреново мне тогда было», — цитирует Викторию Dni.ru – «Наверное, поэтому я никогдашеньки не ругаю, а, наоборот, очень люблю и жалею молодежь. Рефлексы, страхи, тревоги, комплексы, сплошные ошибки. И вопросы. И к людям, и к миру, и ни одного хоть немножечко удовлетворяющего, хоть какого-то правильного ответа». (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Певица призналась, что в эти годы чувствовала, будто проживает чужую жизнь или попала на съемки «плохого кино». Хотя внешне Виктория была весела и буквально сыпала анекдотами, внутри ее все больше захватывала пустота.

Макарская написала, что ей хочется жалеть молодых людей, которые проходят через ту же бессмысленность, которую пережила она сама. Единственным спасением, по мнению Виктории, будет «подавать им хоть какой-то пример обыкновенной, совершенно бескорыстной и искренней доброты».

«Пусть хоть наше милосердное отношение к ним приблизит их метущиеся души к НАСТОЯЩЕМУ», – выразила надежду Виктория Макарская.

В завершение публикации супруга актера, которая является ведущей православного канала «СПАС» попросила подписчиков поделиться своим опытом борьбы «с гнетущим ощущением абсолютной пустоты тоскливо существовал раньше без БОГА».