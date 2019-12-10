«В порыве гнева могла сказать: «Надоело! Развожусь!»: Повалий высказалась о жизни с мужем

По словам исполнительницы, если бы у супруга был такой же взрывной характер, то они давно бы расстались.

Певица Таисия Повалий заявила, что у нее очень непросто складывалась жизнь со вторым мужем, продюсером и музыкантом Игорем Лихутой. Вместе они с 1993 года. Для Повалий это уже второй брак.

«В порыве гнева могла сказать: «Надоело! Развожусь!» Но Игорь Леонидович — мудрый и выдержанный человек, молча выслушивал. А на следующее утро остывала, и мы оба вели себя, будто ничего не случилось», — заметила исполнительница.

Как считает Таисия Повалий, если бы супруг был такой же несдержанный, как она, то их брак давно бы рухнул. Со временем она научилась прощать любые обиды.

Как сказала певица, муж в начале девяностых годов впервые услышал ее по телевизору. Он влюбился сначала в ее голос, а потом уже в нее. Затем на съемках новогоднего огонька они познакомились лично. Позже Лихута стал искать встречи с Повалий. Он предложил ей записать дуэт с его товарищем. Она согласилась, потому что композиция была достойная. Позже именно Лихута убедил Повалий отойти от клубной музыки. Он посоветовал ей начинать завоевывать большую сцену, сообщает «СтарХит».