Остановила время: в Сети появился снимок 54-летней Повалий без морщин

Таисия Повалий опубликовала на личной страничке микроблога свежие кадры. 54-летняя украинская певица избавилась от первых признаков старения — носогубных складок, гусиных лапок в уголках глаз и мимических морщин.

«Решила сделать селфи, накрасила губки», — отметила артистка.

Знаменитость вполне довольна своей внешностью. По словам Таисии, в скором времени она станет бабушкой. Ее единственный сын Денис и невестка Светлана Вихрова ожидают пополнения в семье.

«Да, молодая я!» — лаконично отметила Таисия, говоря об отсутствии морщин.

Оценивая снимки знаменитости, один из ее подписчиков под ником @filatovslava уточнил, что певица в свои 54 года выглядит как восемнадцатилетняя девушка.

В одном из интервью артистка призналась, что тщательно следит за фигурой и не позволяет себе «переедать» за обедом и ужином. Кроме того, Таисия не забывает о пользе физических нагрузок. Вместо фитнеса певица сама убирает опавшую листву, готовя к зиме прилегающий к ее загородному дому участок.