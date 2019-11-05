ЗВЕЗДЫ

Остановила время: в Сети появился снимок 54-летней Повалий без морщин

Украинская исполнительница заметно помолодела.

Остановила время: в Сети появился снимок 54-летней Повалий без морщин
Таисия Повалий (Фото: Instagram.com/tpovaliyofficial)

Таисия Повалий опубликовала на личной страничке микроблога свежие кадры. 54-летняя украинская певица избавилась от первых признаков старения — носогубных складок, гусиных лапок в уголках глаз и мимических морщин.

«Решила сделать селфи, накрасила губки», — отметила артистка.

Певица вполне довольна своей внешностью (Фото: Instagram.com/tpovaliyofficial)

Знаменитость вполне довольна своей внешностью. По словам Таисии, в скором времени она станет бабушкой. Ее единственный сын Денис и невестка Светлана Вихрова ожидают пополнения в семье.

«Да, молодая я!» — лаконично отметила Таисия, говоря об отсутствии морщин.

Оценивая снимки знаменитости, один из ее подписчиков под ником @filatovslava уточнил, что певица в свои 54 года выглядит как восемнадцатилетняя девушка.

В Сети появился свежий снимок Повалий без морщин (Фото: Instagram.com/tpovaliyofficial)

В одном из интервью артистка призналась, что тщательно следит за фигурой и не позволяет себе «переедать» за обедом и ужином. Кроме того, Таисия не забывает о пользе физических нагрузок. Вместо фитнеса певица сама убирает опавшую листву, готовя к зиме прилегающий к ее загородному дому участок.

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Остановила время: в Сети появился снимок 54-летней Повалий без морщин
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