«У Оли есть харизма»: Овсянникова поддержала порыв Бузовой выступить на Евровидении

Как заметила исполнительница, она прекрасно относится к этой идее.

Бывшая участница проекта «Дом-2», певица Марго Овсянникова полностью поддерживает порыв исполнительницы Ольги Бузовой выступить на Евровидении. Слухи, что это может произойти, витают в воздухе последние несколько недель.

«Я прекрасно к этому отношусь. Многие говорят, что у Оли нет каких-то сверхъестественных вокальных данных. У Оли есть харизма. Она эффектная девушка. Она достойна участвовать в этом музыкальном конкурсе», — сказала Марго Овсянникова.

При этом певица отметила, что и сама не прочь выдвинуть в будущем свою кандидатуру на участие в главном европейском песенном конкурсе. Правда, подходить к этому она планирует постепенно.

«У меня уже есть контракт с продюсером. На музыкальных каналах появляются мои песни. Новый клип буду скоро снимать. Он будет посвящен моему новому возлюбленному», — заметила девушка, слова которой приводит портал Dni.ru.

Добавим, что инициатива послать на Евровидение Ольгу Бузову вызвала недоумение среди звезд шоу-бизнеса. Позже стало известно, что это не больше, чем слухи.