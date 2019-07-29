ЗВЕЗДЫ

Марго Овсянникова из «Дома-2» получила в подарок серьги с бриллиантами

Поклонник отблагодарил ее за выступление в караоке-баре.

Марго Овсянникова из «Дома-2» получила в подарок серьги с бриллиантами
Марго Овсянникова/instagram.com/mmmargaaret/?hl=ru

Бывшая участница телепроекта «Дом-2», а ныне певица Марго Овсянникова получила бриллианты за свое пение. И, хотя это выступление явно нельзя назвать профессиональным, девушка осталась довольна.

Свой мини-концерт она дала в караоке-баре на Кипре, где отдыхает с подругой. «Я так пела! Так пела! Вы бы слышали!» — восторженно рассказала в прямом эфире Instagram известная в узком круге певица.

Музыкальный талант девушки и, главное, ее старания не остались незамеченными. Неожиданно появился некий мужчина с заранее приготовленным и упакованным подарком – серьгами с бриллиантами. Бывшая участница телестройки не стала отказываться от презента. «Реально не могу поверить, что такой подарок!» — сказала Марго. Все ироничные высказывания подписчиков с двойным смыслом она проигнорировала.

Увы, но звезде «Дома-2» обычно не везет с мужчинами. На телестройке за ней ухаживали сразу несколько парней: Евгений Жарков, Фил Косторубов, Арай Чобанян. Саймон Марданшин, Роман Гриценко и другие. И вроде бы все хорошо, но на телепроект дошли слухи о ее эскортном прошлом, поэтому ничего серьезного построить так и не удалось. В обычной жизни ее также ждало разочарование – страстный роман с турком-бизнесменом закончился рукоприкладством с его стороны.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2. Остров любви»«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиМаргарита ОвсянниковаМарго Овсянниковапевица

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Марго Овсянникова из «Дома-2» получила в подарок серьги с бриллиантами
Интересно?
Поделись с друзьями: