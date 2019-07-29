Марго Овсянникова из «Дома-2» получила в подарок серьги с бриллиантами

Бывшая участница телепроекта «Дом-2», а ныне певица Марго Овсянникова получила бриллианты за свое пение. И, хотя это выступление явно нельзя назвать профессиональным, девушка осталась довольна.

Свой мини-концерт она дала в караоке-баре на Кипре, где отдыхает с подругой. «Я так пела! Так пела! Вы бы слышали!» — восторженно рассказала в прямом эфире Instagram известная в узком круге певица.

Музыкальный талант девушки и, главное, ее старания не остались незамеченными. Неожиданно появился некий мужчина с заранее приготовленным и упакованным подарком – серьгами с бриллиантами. Бывшая участница телестройки не стала отказываться от презента. «Реально не могу поверить, что такой подарок!» — сказала Марго. Все ироничные высказывания подписчиков с двойным смыслом она проигнорировала.

Увы, но звезде «Дома-2» обычно не везет с мужчинами. На телестройке за ней ухаживали сразу несколько парней: Евгений Жарков, Фил Косторубов, Арай Чобанян. Саймон Марданшин, Роман Гриценко и другие. И вроде бы все хорошо, но на телепроект дошли слухи о ее эскортном прошлом, поэтому ничего серьезного построить так и не удалось. В обычной жизни ее также ждало разочарование – страстный роман с турком-бизнесменом закончился рукоприкладством с его стороны.