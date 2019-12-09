«Викинги» с Козловским: как русскому актеру получить роль в голливудском фильме

Один из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса Алексей Воробьев, а также его коллега, голливудский актер Игорь Жижикин, пообщались с Teleprogramma.pro о западном кино

Канадско-ирландский исторический сериал «Викинги», премьера шестого сезона которого состоялась 4 декабря 2019 года, в ближайшее время может обрести много новых поклонников в нашей стране. Дело в том, что теперь к актерскому составу сериала присоединился популярный российский актер Данила Козловский, а увидеть соотечественника в крупном зарубежном проекте наверняка захотят многие.

Герой Козловского, новгородский князь Олег (тот самый Вещий Олег), появится уже в первом эпизоде сезона. Он заводит дружбу с одним из старых персонажей, Иваром Бескостным, и сын Рагнара Лодброка просит русского князя напасть на земли викингов. Тот собирает войско и отправляется в поход.

Новый сезон, который станет последним для «Викингов», уже вышел на каналах History и Amazon Prime, c 6 декабря он будет доступен и в российских онлайн-кинотеатрах.

Портал Teleprogramma.pro, тем временем, решил выяснить, как наши актеры попадают в зарубежные фильмы и сериалы и насколько сложно построить карьеру в западном кино. Поделиться своим опытом согласились люди, которые делают это давно и успешно.

Игорь Жижикин: «Одного таланта мало»

Приехав в 1990-х в США в составе российской цирковой труппы и решив остаться там жить, молодой атлет Игорь Жижикин ночевал на улице с бомжами, мылся в чужих бассейнах и косил газоны, чтобы заработать на еду. Спустя некоторое время судьба улыбнулась парню и он получил роль в мюзикле, который стал первым шагом на его дороге к успеху.

Сейчас Игорю Витальевичу 54 года, он является успешным и узнаваемым актером как в США, так и в России, а среди более чем 70-ти проектов, в которых он принял участие, можно увидеть фильм Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Королевство Хрустального черепа», «Турист» с Джонни Деппом, «Кровавая работа» с Клинтом Иствудом и другие. Кроме того, Жижикин помогает нашим молодым артистам подыскивать работу в Америке. По его словам, это не так уж сложно, как может казаться со стороны.

«Абсолютно не сложно. Для этого нужен талант, но кроме этого, нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Это единственный лайфхак, которым я могу поделиться. Потому что по-другому не получится. Одного таланта действительно мало. Необходимо понимать, что ты делаешь, и пользоваться какими-то вещами, которые знают только актеры».

Артист рассказал, что все свои роли, в том числе в рекламных компаниях крупнейших мировых брендов, он получал, старательно участвуя в кастингах.

«На любую классную роль надо пробоваться. Как бы твой агент ни хотел и ни чувствовал, что это «твоя» роль, всё равно на нее надо пробоваться, потому что режиссер может в ней рассмотреть другого человека. Не факт, что ваши мнения совпадают».

Вышеупомянутый сериал «Викинги» Жижикин уже смотрел, правда, не все сезоны — на это не было времени. Сейчас, признался актер, он с удовольствием продолжит просмотр, ведь ему интересно увидеть своего коллегу Данилу Козловского в этом не слишком раскрученном, но качественном проекте.

«Сериал малобюджетный, но при этом хороший. Я всегда смотрю и оцениваю. И здесь вижу, что затраты минимальные, а сделано неплохо, «дорого и бахато», — считает Игорь Витальевич.

Алексей Воробьев: «Биться во все закрытые двери — обычная процедура в Голливуде»

Актер, певец и композитор, бывший герой реалити-шоу «Холостяк» и представитель России на «Евровидении» 2011 года Алексей Воробьев тоже имеет богатый опыт работы в зарубежном кино — она уже снимался в США и в Италии. Алексей рассказал порталу Teleprogramma.pro о том, как обычно происходят поиски такой работы за границей, и какой путь на сегодняшний день прошел он сам.

В отличие от Жижикина, он считает, что актёрам всё же очень сложно искать работу, особенно в Америке. Такую цель лучше ставить перед собой в очень юном возрасте, уезжать за океан и начинать поиски. Только лишь на то, чтобы найти агента и получить свою первую маленькую роль со словами, может понадобиться несколько лет.

«Если ты — большая звезда в какой-то стране, а ещё лучше — звезда, снявшаяся в картине, отмеченной призом в Венеции или Каннах, у тебя есть все шансы начать получать приглашения на кастинги больших американских картин, потому что это именно те места, где они смотрят иностранцев на роли в первую очередь. Я начал с Европы. После нескольких проектов, в которых я снялся, у меня появился менеджер, семь лет работавший с Анджелиной Джоли, а после пилотной серии канала Disney про теннисистов мной заинтересовалось и подписало крупное американское актерское агентство. Но это обычная процедура в Голливуде, — сначала ты бьешься во все закрытые двери, потом добиваешься чего-то сам, а потом те же двери начинают сами перед тобой открываться».

Алексей рассказал нам о том, как происходит взаимодействие с кастингом. Всё начинается с того, что профессиональные агентства получают информацию о конкретном кастинге и заявляют своих артистов на конкретные роли. Организаторы кастинга изучают полученные анкеты, выбирают понравившихся актеров и рассылают материал для проб. Затем эти первые пробы отсматриваются и некоторые счастливчики попадают на следующий этап — их ждут пробы в присутствии режиссёра и партнеров.

В редких случаях случаются пробы сразу с кастингом, когда у актера есть 10-15 минут и он работает на камеру. На самую небольшую роль, если она со словами, выбирают из сотен, иногда — из тысяч актёров. Соответсвенно, для того, чтобы получить роль, актер должен иметь подходящий типаж и удивить создателей будущего фильма своим актерским талантом.

«В Америке очень распространены «самопробы», это называется self tape. Как правило, тебе присылают сцену с очень кратким описанием персонажа, зачастую — даже без сценария — это суперконфеденциальные материалы, и сценарий, как правило, получает только тот, кто прошёл в проект. Так что снимать такие пробы непросто — это всегда «пальцем в небо». Когда я в России или Европе, снимаю самопробы, и отсылаю их на кастинг. Именно так я получил роль и в UnReal, и в сейчас новом сериале канала Netflix «Space Force» («Космические войска» — Прим. ред.). Теперь у меня есть шанс играть в кадре с Джоном Малковичем и Стивом Кареллом, учиться у них, и общаться с ними».

В последнее время мы видим, что наши актеры тянутся к Западу. Это не только Воробьев, но Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Андрей Гайдулян. Александр Петров тоже не скрывает интереса к работе за рубежом. Он успел сняться в фильме Люка Бессона и признается, что мечтает об «Оскаре».

«Понимаю Сашу, как никто. Я мечтал об «Оскаре», ещё когда Саша Петров мечтал стать мэром Переславля-Залесского и учился на экономическом факультете местного университета. Но я всегда радуюсь успехам коллег как своим, ведь мы вместе прокладываем одну дорогу в общее будущее, стирая привычные штампы, которыми наделяли нашу страну на протяжении десятилетий. Считаю стремление артистов бросать себе подобный вызов очень смелым, и достойным уважения шагом. Представьте себя на месте таких сумасшедших. Вы бы готовы были, уже достигнув высот в профессии, ехать в другую страну, и начинать все с нуля — изучать чужой язык, и пытаться состояться в профессии на другой части земного шара, где вас никто не знает, и где вы конкурируете с тысячами других со всего мира? И это при том, что сейчас вокруг вас уже выстроенная, успешная жизнь, с хорошими гонорарами и интересными предложениями? Такое стремление заслуживает внимания и огромного уважения».

Отметим, что к «Оскару» Алексей Воробьев уже приближался, но пока только как композитор. Фильм грузинского режиссера Русудана Глурджидзе «Чужой дом» («The House Of Others») в 2017 году вошел в лонг-лист потенциальных номинантов на премию Американской киноакадемии, а именно Воробьев написал для этого фильма симфоническую музыку.

В беседе с Алексеем мы не могли оставить в стороне тему российского кино, которое, по мнению многих, продолжает переживать кризис. Может ли оно конкурировать с западным?

«Важно, что российское кино хочет конкурировать с западным. Молодые артисты, режиссеры, операторы… Все они росли, смотря голливудские фильмы и уже есть огромное количество работ, которые не уступают зарубежным фильмам и сериалам. Чаще всего это не боевики, а фильмы либо более легкого жанра, либо триллеры и драмы. Но это всё связанно исключительно с финансовой составляющей, поэтому я верю в наше поколение русского кино».

Обычно признания в других странах удостаиваются очень тяжелые российские фильмы, такие, как «Левиафан», «Нелюбовь», «Дылда».

«Ещё одно клеймо и штамп о нас, что в России, даже если смеются, то сквозь слёзы. Вся русская литература, которую знают очень хорошо во всем мире, показывает широту души, запертой в маленькой комнатушке. Души, которая хочет любить, страдать, бежать прочь по ссохшейся земле, стаптывая ноги в кровь, и кричать, кричать что есть силы, задыхаясь и глотая слёзы. Кричать о счастье, пропади оно пропадом, которое должно было быть здесь, рядом, но вместо счастья только ветер в ладонях, ветер в карманах, и гулкий, безжалостный стук сердца в висках, отсчитывающий очередные две сотни ударов минуту, прожитых в погоне за тем, чему не суждено было сбыться. Это я сейчас вам просто написал то, что русский человек на генетическом уровне способен в секунду прочувствовать, представить и ассоциировать с собой лично. Это то, что в нас хранится, вместе с памятью поколений, и то, чего просто нет скажем в Америке, поскольку история этой страны и народа в историческом масштабе только началась, и насчитывает всего пару с лишним столетий. Поэтому традиционная драма русской души — это именно то, что в авторском кинематографе так точно рассказывают наши хорошие режиссеры, и проживают хорошие артисты».

Сейчас Воробьев живет на две страны, курсируя между США и Россией, записывая клипы и снимаясь в фильмах то здесь, то там. Но перебираться в Америку на ПМЖ он пока не собирается.

«Я живу там, где живут мои мечты и цели. Раз уж я ещё не обзавёлся семьей и детьми, считаю, что должен пробовать снова и снова добиться того, чего, как мне всегда говорили «добиться невозможно». Не думаю, что в ближайшее время свяжу свою жизнь с каком-то определенным местом жительства. Успешные артисты, как цыгане, кочуют из страны в страну, из города в город, из проекта в проект».

Если в США ему приходится долго искать интересную работу, то на родине предложения приходят гораздо чаще и он старается принимать самые интересные из них. Недавно он снялся в фильме «Селфимания» совместного производства России и четырех европейских стран. Главную роль в нем сыграла итальянская звезда Катерина Мурино, знакомая нашему зрителю по фильму «Казино Рояль».

Сейчас Воробьев занят на съемках «Космических войск» от Netflix, но собирается уже в этом месяце прилететь в Москву.

«В середине декабря, когда Netflix отпустит нас на каникулы приеду в Москву чтобы снять новый «сумасшедший» клип, где я планирую рассказать историю всеми любимых персонажей — «Звонаря» и «Бобылыча» — из сериала «Девчонки», — обещает он.

А как считаете вы, легко ли артисту работать и жить, разрываясь между двумя странами?