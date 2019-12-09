«Желаю им счастья»: Степаненко отреагировала на свадьбу Петросяна и Брухуновой

9 декабря российская публика была ошарашена новостью — 74-летний юморист Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой, из-за которой ушел от Елены Степаненко.

Новоиспеченные супруги никаких комментариев по этому поводу не дали, да и само событие никак не афишировали, поэтому журналисты назвали эту свадьбу «тайной».

Однако, у издания Super.ru получилось взять короткий комментарий у Степаненко. Та, как выяснилось, тоже была не в курсе произошедшего, но по-доброму отнеслась к данной новости.

«Если это действительно правда, я желаю им счастья», — сказала юмористка.

На деле, конечно, ситуация между Петросяном и бывшей женой совсем не такая радостная. Экс-супруги до сих пор судятся, деля всё, что нажито за годы совместной жизни. А имущества там немало: 12 квартир, тысячи предметов искусства, счета в банках. При этом пожилому артисту пока приходится оплачивать и некоторые расходы Степаненко. За коммуналку, например.