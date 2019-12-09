Мать первого мужа познакомила Большову со вторым супругом

Звезда сейчас в разводе с художником Александром Макаренко, от которого родила сына.

Актриса Анна Большова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем втором муже, художнике Александре Макаренко. В 2008 году она родила от супруга сына. Любопытно, что с ним ее познакомила мачеха и мать ее первого мужа Анна Большова, полная тезка актрисы.

«Он по образованию художник. Молчун такой. Интроверт. Это был брак без какой-то эйфории. Он был женат и разошелся с супругой, у меня к тому времени тоже был за спиной неудачный брак. Главное, что у нас были цели общие», — заметила Анна Большова.

Как отметила актриса, и второй брак не принес ей счастья. «Мы прожили несколько лет вместе. То сходились, то расходились. Сейчас мы разведены, но у нас хорошие отношения. Все-таки у нас общий ребенок. Перед нами стоит задача, чтобы он был счастливым. Это, конечно, нас объединяет», — заметила она.

По словам Большовой, она все равно считает своего второго супруга героем. Он присутствовал на ее родах. «Мужчина должен видеть, как женщина мучается, чтобы ценить ее больше», — подчеркнула она.