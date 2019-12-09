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Большова вспомнила, как Марк Захаров попросил ее обнажиться на репетиции спектакля

Как сказала актриса, она прыгнула в омут с головой, выполнив команду режиссера.

Большова вспомнила, как Марк Захаров попросил ее обнажиться на репетиции спектакля
Большовой часто приходится играть обнаженных героинь в спектаклях/http://globallookpress.com/

Актриса Анна Большова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как однажды в театре «Ленком» режиссер Марк Захаров попросил ее обнажиться для роли.

Ведущий Борис Корчевников заметил, что он помнит спектакль «Юнона и Авось», где она сыграла роль Кончиты. «Там многое можно было разглядеть», — сказал он. «Вы бы еще сходили на спектакль «Королевские игры». Там вообще все видно. Мне даже какое-то время было людей неудобно звать на свои спектакли. Потому что везде я голая. Тело театра прямо какое-то», — сказала Анна Большова.

Как сказала звезда, в «Ленком» попадают по-разному. «Кто-то пришел, обнажился и попал. Я так не могу. Мне было трудно. Но однажды Марк Захаров на репетиции сказал, что надо «сходить на подвиг», — заметила актриса.

По словам Большовой, на лице у нее кирпич был такой. «Но потом я прыгнула, что называется, в омут с головой. Было понятно, что-либо я сейчас ухожу из театра, либо выполняю команду режиссера. Я выбрала второе», — заявила актриса.

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Тэги:

Анна БольшоваМарк ЗахаровПрограмма "Судьба человека"Театр "Ленком"
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Большова вспомнила, как Марк Захаров попросил ее обнажиться на репетиции спектакля
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