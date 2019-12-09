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Анна Большова не простила сводному брату измену и развелась с ним

При этом Антон Канаев был через несколько лет на ее второй свадьбе.

Анна Большова не простила сводному брату измену и развелась с ним
Большова ушла от первого мужа после измены/http://globallookpress.com/

Актриса Анна Большова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что в какой-то момент первый муж Антон Канаев, ее сводный брат, ей изменил. Он приходится сыном ее мачехи, второй жены отца.

«Нам в какой-то момент стало неинтересно вместе. А потом в нашей жизни появился третий человек. Но это случается, когда отношения уже ничего не сдерживает. Это не было для меня каким-то большим горем. Грамотный анализ ситуации позволяет не смаковать эту боль, не страдать, а идти по жизни дальше», — заметила она.

Измена супруга никак не повлияла на ее отношения с мачехой Анна Большовой, полной тезкой. «Она, конечно, понимала, что я переживаю из-за расставания. Но это все дело житейское», — сказала актриса.

Любопытно, что на второй свадьбе звезды ее сводный брат и первый муж присутствовал. «Что он там делал?» — спросил Борис Корчевников. «Веселился. Ну вот такая у нас в семье Санта-Барбара приключилась», — отметила звезда.

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Тэги:

Анна БольшоваАнтон КанаевБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"
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Анна Большова не простила сводному брату измену и развелась с ним
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