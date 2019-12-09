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Дочь Виторгана показала грудь

Полина снялась обнаженной в фильме Оксаны Карас «Выше неба».

Дочь Виторгана показала грудь
Дочь Виторгана. Кадр из фильма "Выше неба".

Фильм Оксаны Карас вышел в кинотеатрах России еще летом этого года. Однако только сейчас стал активно обсуждаться россиянами в Сети. Внимательные зрители обнаружили среди актеров картины дочь Максима Виторгана и внучку Эммануила Виторгана Полину Виторган. Да в какой роли!

Кадр из фильма "Выше неба". Фото
Кадр из фильма «Выше неба»

Один раз девушка предстает перед зрителями в одном белье, а позже и вовсе без него. Интерес к персоне 23-летней артистки возник после того, как ее отец опубликовал в личном блоге совместный снимок с наследницей. Максим почему-то никогда не афишировал свое родство с молодой актрисой, уделяя больше внимания младшему сыну Платону от второго брака с Ксенией Собчак. И вдруг в день его рождения сделал исключение.

Для многих это стало сюрпризом, ведь кое-кто даже не подозревал, что у артиста есть такая взрослая и талантливая дочь. Девушка появилась в первом браке Максима с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг.

Заметим, что у бывшей пары есть еще взрослый сын Даниил, которому уже 19 лет, а также 9-летний внук Денис.

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Дочь Виторгана показала грудь
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