В день рождения сына Виторган решился представить дочь-актрису

Максим Виторган отпраздновал 18 ноября день рождения своего сына Платона, мальчику исполнилось 3 года. Это событие широко освещалось во многом благодаря и его отцу, ведь актер с удовольствием делится кадрами с отпрыском в социальных сетях. А вот о том, что у него есть еще дети, знают немногие.

больше по теме Трехлетний сын Виторгана и Собчак умилил родителей и поклонников Малыш с чувством и интонацией прочитал стихотворение по случаю дня рождения.

Полине Виторган, дочери Максима от первого брака с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг уже 23 года, а первому сыну Даниилу 19 лет. Есть у Виторгана и внук Денис, который старше его сына Платона на 5 лет, сообщает Википедия. Однако этих отпрысков актер почему-то показывает публике нечасто.

И вот редчайший случай – в день рождения Платона Максим Виторган познакомил своих поклонников с дочерью Полиной, показав совместное фото в своем блоге. Правда выглядело это так, будто актер хвастается не наследницей, а своей новой машиной.

«Хоть в бензобаке, да в кадиллаке», — подписал он снимок.

И только по метке в Instagram можно было понять, что на фото именно дочь. Кстати, вполне перспективная актриса.