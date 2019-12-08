«Это верх невоспитанности»: Ивлеева рассердилась на подписчиков за вопрос о беременности

Вечером 8 декабря популярный блогер Настя Ивлеева предложила подписчикам в Instagram ответить на их вопросы, и первое же, что спросили у девушки, — когда она собирается заводить детей. Поклонник, написал ей, что Ида Галич уже беременна — пора бы самой подумать о наследниках.

Напомним, в этом году 28-летняя звезда Интернета вышла замуж за рэпера Элджея. Это достаточно эпатажная пара, которую нередко подозревали в неверности друг другу и чувствах напоказ. Но свадьба всё-таки состоялась, и теперь поклонников интересует, отважатся ли новобрачные на рождение ребенка.

Вопрос не оставил девушку равнодушной, в «сториз» она разразилась длинной тирадой о том, почему не стоит ее о таком спрашивать.

«Это верх невоспитанности — спрашивать у людей, когда они собираются выходить замуж, тем более, когда они собираются рожать детей, — высказалась Ивлеева, отметив, что ей часто задают подобные вопросы. — Вы, наверное, сейчас обалдеете, но у многих девочек вся жизнь не крутится лишь вокруг того, чтобы выйти замуж и родить ребенка. У многих девочек есть интересы, например, к развитию, к построению бизнеса, к путешествиям. И если человек не пришел к этому решению, о котором вы спрашиваете, значит он к этому не готов. И очень глупо жить с позицией «если твоя подруга рожает, значит тебе тоже срочно надо», и уж тем более думать о каких-то возрастных историях».

Анастасия призвала поклонников прекратить задавать ей этот вопрос и перестать жить по стереотипам.

Также она рассказала подписчикам, что не делала уколов для увеличения губ — этот эффект она получает благодаря «маскам» в Instagram.