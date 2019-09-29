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Вика Цыганова зажигательно станцевала на яхте в бикини

Певица вовсю наслаждается своим отпуском.

Вика Цыганова зажигательно станцевала на яхте в бикини
Вика Цыганова отвязно проводит отпуск. Фото: Komsomolskaya Pravda

55-летняя певица Вика Цыганова выложила в Instagram видео, как она танцует на палубе маленькой яхты, плывущей где-то у берегов Италии. На артистке надеты желтый купальник бикини и сетчатый халатик. Наряд и танец позволили женщине продемонстрировать прекрасную фигуру, кроме того, она выглядела абсолютно счастливой.

«Креатив прёт. Уже скоро показ в Милане! Легкая репетиция», — описала Цыганова происходящее на видео.

Напомним, что у певицы уже много лет есть хобби — авторский дизайн одежды. Она создала собственный бренд и участвует в модных показах. Кроме того, она занимается благотворительностью и политикой, в 2019 году стала кандидатом в депутаты Госдумы, но проиграла своему оппоненту из другой партии. Ну а сейчас, забыв о поражении на выборах, артистка беззаботно отдыхает в отпуске в компании своего супруга.

А вы тоже хотите спросить у певицы, как она сохранила такую фигуру в 55 лет?

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Вика Цыганова зажигательно станцевала на яхте в бикини
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