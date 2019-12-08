Понятно, почему Регина: Топалов признался, что ценит в девушках попу и грудь

Год назад певец связал себя узами брака с ведущей «Орла и решки».

34-летний певец Влад Топалов ответил на блиц-опрос издания Peopletalk. Самым нелепым слухом о себе артист назвал сплетни о том, что он гей, а главной чертой своего характера — упертость.

Самым главным в своей жизни экс-солист группы «Smash!!» определил свою семью — жену и сына. Напомним, мужчина женат на 29-летней телеведущей Регине Тодоренко, это его второй брак. 5 декабря исполнился год их сынишке Михаилу.

А теперь внимание: главными чертами в девушке певец назвал попу и грудь. Прочитав это, поклонники певца тут же смекнули, чем его покорила ведущая «Орла и решки». Действительно, в плане фигуры Тодоренко есть, чем похвастаться.

Пока девушка ходила беременной, она скучала по стройности, но, родив ребенка, быстро привела себя в форму и продолжила покорять поклонников своей фигурой. Ранее артистка рассказывала, что ее секрет — это йога и регулярные тренировки.

Согласны с Владом, или в девушке важны другие черты?