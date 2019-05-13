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Самоиронию никто не отменял: Регина Тодоренко продемонстрировала идеальную фигуру и… второй подбородок

Телеведущая признавалась, что стесняется своего тела после родов, но это не помешало ей сняться в рекламе купальников.

Самоиронию никто не отменял: Регина Тодоренко продемонстрировала идеальную фигуру и… второй подбородок
Регина Тодоренко. фото: instagram.com/reginatodorenko/

Регина Тодоренко в конце прошлого года впервые стала мамой. Своему мужу Владу Топалову она подарила сына Михаила. Как и полагается телеведущей, которая прославилась благодаря передаче о путешествиях «Орел и решка», она не стала долго находиться в декрете. Даже с маленьким ребенком знаменитость часто ездит за границу. Нянчиться с крохой ей помогает не только супруг, но и родственники.

Несколько месяцев назад Тодоренко провела неделю в Дубае. Тогда она впервые после родов снялась в рекламной кампании купальников. Сама телеведущая отмечала, что боялась фотосессии, так как еще не пришла в форму, но ей все же удалось выглядеть превосходно на снимках. А теперь Регина поделилась видеороликом, на котором рекламирует новую линейку купальников. Как в открытых, так и закрытых нарядах она продемонстрировала подтянутую фигуру без целлюлита.

«Я готова не брать с собой на отдых майки, шорты, платья, лишь бы купальники были! И чем больше, тем лучше!» — призналась Тодоренко.

Поклонники пришли в восторг от ее внешности. «Вот это фигура», «Регина, ты красотка», «Детка, ты просто космос», «Ещё Регина стесняется своего тела.. С ума что ли сошла! После родов просто красотища», — прокомментировали пост подписчики.

Сейчас Регина отдыхает в Турции с малышом и мужем. По ее словам, она предпочитает чередовать пассивный отдых с активным, поэтому то загорает весь день, то гуляет. В этот понедельник ей предложили поучаствовать в подарочной фотосессии. Она с радостью согласилась. Телеведущая показала роскошный номер, где устроила пир со своей мамой. А затем сделала снимок, пока ее гримировали. Тодоренко покривлялась и продемонстрировала второй подбородок. Девушка дала понять, что все-таки не так идеально выглядит, как всем кажется.

Регина Тодоренко показала второй подбородок
фото: instagram.com/reginatodorenko/

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Самоиронию никто не отменял: Регина Тодоренко продемонстрировала идеальную фигуру и… второй подбородок
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