«Я не говорил такого!»: Билана застали врасплох вопросом про эротику в Сети

Недавно певец Дима Билан порадовал поклонников в Instagram роликом о том, как зависает на сайте «Чат Рулетка». Это сервис, соединяющий по видеосвязи случайных людей. В нем с одинаковой вероятностью можно наткнуться на красивую девушку, пьющего мужика, матерящегося школьника или приколиста в маске.

На премии «Виктория», которая прошла 5 декабря, журналисты спросили певца, какие ресурсы в интернете он посещает. На вопрос, заходит ли он на эротические порталы, 37-летний артист замялся, но в итоге ответил утвердительно.

После этого Билана отвлекли вопросом про угрозы сыну Яны Рудковской. Но разговор все же вернулся к пикантной теме.

«Дима, зачем вам эротические сайты, если у вас есть девушка?» — цитирует беседу «КП». «Ну надо же, только отвернулся, а вы уже тут напридумывали!» «Но вы же сказали, что посещаете частенько…» «Частенько? Я не говорил такого, ну вы чего!»

После этого певец отвернулся от камер и побежал открывать концерт. Ответ на важный вопрос — ищет ли Билан эротику в Сети — так и остался до конца не ясным.