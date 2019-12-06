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«Я не говорил такого!»: Билана застали врасплох вопросом про эротику в Сети

Певец признался, что посещает сайты с откровенным контентом.

«Я не говорил такого!»: Билана застали врасплох вопросом про эротику в Сети
Диму Билана можно встретить в «Чат Рулетке». Фото: globallookpress.com

Недавно певец Дима Билан порадовал поклонников в Instagram роликом о том, как зависает на сайте «Чат Рулетка». Это сервис, соединяющий по видеосвязи случайных людей. В нем с одинаковой вероятностью можно наткнуться на красивую девушку, пьющего мужика, матерящегося школьника или приколиста в маске.

На премии «Виктория», которая прошла 5 декабря, журналисты спросили певца, какие ресурсы в интернете он посещает. На вопрос, заходит ли он на эротические порталы, 37-летний артист замялся, но в итоге ответил утвердительно.

После этого Билана отвлекли вопросом про угрозы сыну Яны Рудковской. Но разговор все же вернулся к пикантной теме.

«Дима, зачем вам эротические сайты, если у вас есть девушка?» — цитирует беседу «КП».

«Ну надо же, только отвернулся, а вы уже тут напридумывали!»

«Но вы же сказали, что посещаете частенько…»

«Частенько? Я не говорил такого, ну вы чего!»

После этого певец отвернулся от камер и побежал открывать концерт. Ответ на важный вопрос — ищет ли Билан эротику в Сети — так и остался до конца не ясным.

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Дима Биланинтернетпорнофильмысайты для взрослыхэротика
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«Я не говорил такого!»: Билана застали врасплох вопросом про эротику в Сети
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