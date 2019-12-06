Жена Виктора Чайки, которая младше его на 32 года, ждет ребенка

Композитор и музыкант Виктор Чайка стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии он рассказал ведущему Борису Корчевникову о своей третьей супруге 28-летней Полине Сигал. Девушка на 32 года младше композитора.

«У нас с Полиной все произошло классически. Мы познакомились, три года встречались. Уже три года в браке. И три месяца уже ждем ребенка. Она пишет стихи. Она не хочет, чтобы я из нее сделал певицу. Она просто мой соавтор», — заявил Виктор Чайка.

Как заметил композитор, он очень гордится женой, которая не заставляет его изображать из себя «молодого бодрячка». «С ней я могу быть сам собой. Хочу прожить около нее в счастье. Я поверил, что она мой человек и не ошибся. Полина очень надежный человек», — добавил он.

Полина Сигал рассказала, что перед свадьбой с Чайкой попросила его об одной просьбе. Чтобы он достал для нее свадебное концертное платье Ирины Аллегровой, в котором певица раньше выступала. Это авторская вещь. Выяснилось, что исполнительница подарила наряд историку моды Александру Васильеву. Тот пошел Полине Сигал навстречу и отдал платье для свадебной церемонии.