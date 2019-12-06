Чайка ушел от первой жены после 27 лет брака из-за ее «финансовой нечистоплотности»

Музыкант и композитор Виктор Чайка в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей первой жене Ирине Борисовой. Вместе они были 27 лет, а потом певец принял решение уйти от супруги, которая была директором его музыкального коллектива.

«Мы познакомились в школе. Встречались довольно долго. Ее в Москве не брали на работу, потому что не было прописки. В итоге нам пришлось развестись, а ей выйти фиктивно замуж за моего товарища. Она была в тот момент беременна. Я доказал, что я человек надежный. Потом мы поженились снова. Я усыновил своего сына. Я не давал повода сомневаться в своей надежности», — сказал певец.

Как отметил Виктор Чайка, супруга ревновала его к артистам, которым он писал песни. «Она не понимала, почему я из нее не делаю звезду. Она закончила консерваторию. От Овсиенко, которой я писал музыку, ее просто «колотило». Она терпеть не могла Татьяну. Если с ней занимаешься, значит спишь, считала жена. Ее раздражал мой успех. Она не понимала, что замужем за рок-музыкантом. Я многое сделал вопреки ее желанию», — заявил он.

В итоге спустя 27 лет брака сгубила, как он выразился, финансовая нечистоплотность жены. «Я не получил ответы на свои вопросы. Я перестал доверять ей. Стали пропадать деньги, начались скандалы. Я чувствовал, что раздражаю человека, и она меня раздражала. В итоге я ушел… Как будто половины тебя не стало. Было, конечно, очень больно и обидно», — сказал Виктор Чайка.