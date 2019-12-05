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Стало известно, как Меган Маркл зарабатывала на жизнь до брака с принцем Гарри

Будущая герцогиня Сассекская работала моделью на телешоу и порой появлялась на публике в откровенных нарядах

Стало известно, как Меган Маркл зарабатывала на жизнь до брака с принцем Гарри
Были времена, кода Меган Маркл выходила на работу в откровенном костюме Санты ФОТО: кадр с видео

Стало известно, чем занималась Меган Маркл до того, как стала известной. Узнаваемость ей принесла роль в сериале «Форс-мажоры», а еще ранее молодой актрисе приходилось подрабатывать моделью на различных проектах.

В период между 2006-2007 годами она была занята на съемках рождественского телешоу «Briefcase Babe», будущая герцогиня вместе с 25 другими девушками позировала в наряде а-ля Санта.

Бордовое ультракороткое платье, отороченное белым мехом, блестящие туфли на высоких каблуках и несколько украшений — именно в таком виде девушки развлекали публику в студии. На съемках царит веселая и непринужденная атмосфера, хотя моделям совсем не до смеха.

Как после признается одна из коллег Меган — Тамека Джейкобс — было ужасно холодно и согреться в откровенном наряде не представлялось возможным. К тому же под платьем имелись специальные силиконовые накладки, чтобы подчеркнуть стройность фигуры. Создатели шоу пристально следили, чтобы модели не прибавляли в весе.

«Продюсер садился на стул, внимательно нас разглядывал и давал указания — сделать более пышную прическу или «поправить грудь». Особое внимание всегда уделялось именно бюсту», — поделилась Тамека.

Позже Меган Маркл отметит, что опыт работы на телевидении был очень «поучительным уроком», пишет сайт Радио «КП».

«Я бы отнесла это к категории вещей, когда пыталась свести концы с концами», — отмечала герцогиня.

Сейчас Меган Маркл замужем за принцем Гарри и имеет статус герцогини Сассекской. Чуть меньше года назад у супругов родился наследник — малыш Арчи. Сейчас он вместе с венценосными родителями занят подготовкой к Рождеству. За месяц до праздника кроха получит свой первый рождественский подарок. Королевская семья бережно хранит традиции, и в свое время такие же презенты получали дети наследного принца Уильяма и его супруги, — пишет сайт OA.

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Стало известно, как Меган Маркл зарабатывала на жизнь до брака с принцем Гарри
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