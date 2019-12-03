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Принц Гарри с Меган Маркл отметили День благодарения на другом континенте

Королевская чета улетела на родину актрисы.

Принц Гарри с Меган Маркл отметили День благодарения на другом континенте
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Globallookpress

Герцог и герцогиня Сассекские взяли шестинедельный отпуск от королевских обязанностей и улетели праздновать День благодарения в Америку. 35-летний принц Гарри, его супруга 38-летняя Меган Маркл и их семимесячный сын Арчи не будут присутствовать в Сандрингеме на традиционном праздновании Рождества с королевой Елизаветой II.

Меган Маркл с сыном и принц Гарри. Фото
Меган Маркл с сыном и принц Гарри. Фото: Globallookpress

Журналисты сообщают, что Меган счастлива провести время со своей мамой Дорией, с которой у неё очень близкие отношения. По сообщению журналиста королевского пула, Кэти Никол, герцогиня скорее всего собственноручно готовила праздничный ужин ко Дню благодарения: «Меган любит и умеет готовить. Она получает огромное удовольствие, когда может собрать любимых людей за одним столом», — приводит её слова издание Daily Mail. Отметим, что для маленького Арчи такое далёкое путешествие стало первым в жизни.

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Принц Гарри с Меган Маркл отметили День благодарения на другом континенте
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