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Кабо рассказала о падении с мотоцикла во время съемок «Крестоносца»

По словам актрисы, она легко отделалась после происшествия.

Кабо рассказала о падении с мотоцикла во время съемок «Крестоносца»
Иншаков и Кабо упали с мотоцикла/http://globallookpress.com/

Актриса Ольга Кабо в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как серьезно пострадала во время съемок картины «Крестоносец». В этом фильме, который вышел на экраны в 1995 году, она снялась в одной из главных ролей вместе с актером Александром Иншаковым.

«Я помню, что мы снимали сцену погони. Ехали с Сашей на мотоцикле. Он за рулем, а я сзади. Было полное оцепление. Других транспортных средств на дороге не было. Я повернулась назад. Хотела показать, как мы уезжаем от погони. В это время на трассе был какой-то песочек. Мы в итоге упали. Причем на полной скорости. Мы летели несколько метров по асфальту. Саша был в джинсах. У него ожог после того падения на ноге остался, у меня левой стороны тела вообще не было. Ничего не чувствовала», — рассказала актриса.

Как добавила Ольга Кабо, когда ее на носилках уносили со съемочной площадки и хотели везти в больницу, то рядом стояли сотрудники ГАИ. Один из мужчин сказал: «Какие ножки испортили».

По словам актрисы, она легко отделалась после того падения, не осталось даже шрамов. «Наверное, мне так повезло, потому что это была жертва ради искусства. А вообще я всегда я всегда была девочкой с бойцовским характером. Хотя пацанкой меня сложно было назвать», — отметила Ольга Кабо.

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Тэги:

Александр ИншаковОльга КабоПрограмма "Судьба человека"Фильм "Крестоносец"
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Кабо рассказала о падении с мотоцикла во время съемок «Крестоносца»
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